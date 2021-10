La COVID-19 repunta a l’Alt Urgell per l’aparició de brots al Sant Hospital de la Seu i a Oliana

La incidència de la COVID-19 ha pujat força aquesta darrera setmana tant a la Seu com a l’Alt Urgell. En part, a causa de l’aparició de sengles brots al Sant Hospital de la Seu d’Urgell i al municipi d’Oliana. Això ha fet que ara el centre mèdic urgellenc torni a tenir ingressats amb coronavirus (3), després de diverses setmanes sense cap pacient per aquest motiu. També han donat positiu 3 professionals sanitaris, que tot i això són asimptomàtics.

Aquests dos episodis, al nord i al sud de la comarca, han fet que el risc de rebrot de l’Alt Urgell s’enfili aquest dilluns fins als 265 punts (+177 respecte de dilluns passat) i que la velocitat de transmissió del virus (Rho7) sigui de 2,24 (+0,53). Això significa, a efectes pràctics, que ara cada contagiat transmet el virus a un mínim de dues persones més. Pel que fa a la Seu d’Urgell, aquests dos índexs de referència estan respectivament a 1,82 i a 186, igualment per damunt dels límits recomanats i força més alts que ara fa una setmana.

Tot i això, el percentatge de positius als nous tests es manté baix: al 4,09%. Una altra dada bona és que en el cribratge que s’ha fet al personal de la Fundació Sant Hospital tots els altres tests han donat negatiu, per la qual cosa es descarta que el virus s’hagi transmès a la resta de la plantilla. En tot cas, en el seu recull setmanal, el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, considera que aquest episodi ha de servir per recordar a tota la població que “això no s’ha acabat” i que el coronavirus continua circulant.

Precisament per això, des del Sant Hospital i des del Departament de Salut segueixen demanant que tothom qui no s’hagi vacunat ho faci com més aviat millor. A la Seu, continua actiu aquest procés cada tarda, de dilluns a divendres, al Centre d’Atenció Primària. El percentatge d’habitants de l’Alt Urgell continua estancat just per sota del 70%, tant pel que fa a la primera dosi (13.709 persones) com a la pauta completa (11.473), i segueix estan molt per sota de la mitjana entre els joves de 20 a 29 anys (61%) i, especialment, entre els de 30 a 34 anys (56%).

Gran millora a l’Alt Pirineu i Aran

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, tot i aquest repunt de l’Alt Urgell, la situació ha millorat molt: ara el risc de rebrot mitjà està a només 67 punts, la Rho7 a 0,79.

A nivell més concret, l’Aran s’ha recuperat molt ràpidament i ara té aquests dos índexs al mínim (20 i 0,20 respectivament). El mateix ha passat a la Cerdanya (17 i 0,30), mentre que el Pallars Sobirà segueix una setmana més a nivells inapreciables (7 i 0,14) i l’Alta Ribargorça està ara mateix amb un risc nul, amb tots els indicadors a zero. Finalment, el Pallars Sobirà té el risc de rebrot a 151 i la Rho7 a 1,55.

A més a més, el percentatge de positius a l’Alt Pirineu també està molt baix (2,19%) i els hospitals de Cerdanya, del Pallars i d’Aran estan sense cap ingressat per coronavirus.