La Cova Genovesa de Manacor

La Cova Genovesa (www.balearesantigua.com)

Prop de la localitat de Manacor, s’amaga un dels misteris menys coneguts del patrimoni submarí de les Illes Balears: un pont de pedra submergit sota la Cova Genovesa. Descobert l’any 1999 i possiblement d’origen medieval, aquest pont megalític data segons els experts, entre els segles XIII i XV, i segons les hipòtesis, podria haver format part d’un accés a un antic embarcador o refugi natural dins la mateixa Cova Genovesa, utilitzat pels pescadors o pels habitants. Amb el pas del temps, devia ser destruït per algun fenomen natural, probablement a causa d’un terratrèmol submarí o una subsidència del terreny.

Actualment, el pont de pedra només és accessible per via submarina, dins la cala on es troba la Cova Genovesa ja sigui en caiac o petita embarcació, i per a visitar el pont cal fer una immersió de petita dificultat tot just a l’entrada de la cova i seguir un recorregut d’uns 20 metres de profunditat, on s’arriba a veure els arcs de pedra coberts de fauna marina, com esponges, coralls i petits crustacis.

Hi ha empreses de turisme actiu a la zona de Porto Cristo que ofereixen sortides guiades de busseig a la cova i al pont, especialment durant els mesos d’estiu, quan les condicions de visibilitat i temperatura són òptimes.