La proposta d’aquesta setmana ens porta a un entorn rural però ple d’història: Les pintures rupestres del Cogul i les tombes del Saladar. Toros, cabres, cérvols, caçadors i una escena de dansa és el que trobarem en el conjunt d’art rupestre més significatiu i emblemàtic de Catalunya. Figura entre els murals prehistòrics més divulgats de la bibliografia arqueològica peninsular.

El poble del Cogul, a 279 m d’altitud, s’assenta sobre un territori ondulat, dividit pel riu Set. Al municipi encara es conserven cases dels segles XVI i XVII. A només un quilòmetre del poble (i a 8 de Lleida), en direcció a l’Albagés, hi ha les famoses pintures rupestres del Cogul, a la roca o cova dels Moros. Es tracta d’una immensa mola de pedra que s’aixeca a la vora del camí, en la qual hi ha un excepcional i únic conjunt rupestre prehistòric. El jaciment, el més septentrional d’aquest grup, és un dels més famosos pel fet d’haver estat un dels primers descoberts i, sobretot, per l’originalitat de l’escena de la dansa.

El fris està format per unes 40 figures pintades de diferents estils, algunes de les quals constitueixen escenes especials. Els colors dominants són el vermell i el negre. Diverses figures són alhora gravades i pintades i 10 només gravades. Els dibuixos representen toros, cabres, cérvols i també algun caçador amb arc, però la part més original és una escena de dansa amb 10 dones voltant un home nu.

Hi apareixen també inscripcions ibèriques i fins i tot romanes que ocupen pràcticament la totalitat de la cavitat.

Després de visitar la cova dels Moros, a un quilòmetre de distància podem veure les tombes del Saladar, rectangulars i fetes a la roca viva, les quals són d’origen àrab, i una cova anomenada de les Creus. La cova, on hi ha creus picades i dibuixades a la pedra, està molt amagada, i és difícil localitzar-la si no és amb la guia d’algun veí del poble.

