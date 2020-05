La corba de contagis manté la tendència a la baixa després de tres setmanes de les primeres excepcions al confinament. Així s’ha posat en relleu durant la roda de premsa per fer balanç de la situació d’emergència sanitària provocada per la Covid-19.

La metgessa de Salut Pública, Mireia Garcia, ha estat l’encarregada de presentar les corbes i n’ha assenyalat el bon comportament. Ha posat en relleu que “les mesures de distanciament social estan sent efectives” per poder aturar el contagi del coronavirus SARS-CoV-2: “sembla que, entre tots, ho estem fent suficientment bé perquè el virus no corri massa ràpid”, ha afegit. També ha apuntat que les excepcions al confinament aplicades fins al moment no han modificat ni han tingut incidència en la tendència a la baixa de la corba d’infeccions.

Per la seva banda, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat d’una nova defunció, que fa que les morts acumulades per coronavirus sumen 46. Es tracta d’un pacient que feia “varies setmanes ” que es trobava ingressat a la unitat de cures intensives. El nombre d’ingressats a l’hospital és de 15 –6 a la unitat de cures intensives, dels quals 5 amb ventilació mecànica- i al centre sociosanitari el Cedre 19.

El total d’afectats per la malaltia ascendeix a 751 i els curats són 514, una quinzena més que ahir. Els casos actualment en actiu de persones malaltes de la Covid-19 són 191.

El titular de la cartera de Salut ha volgut remarcar que l’epidèmia no s’ha acabat i, per aquest motiu, s’han de seguir respectant les indicacions i recomanacions sanitàries, així com les franges horàries per sortir a passejar o fer activitat física.