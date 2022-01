La Copa Ford U10 d’esquí alpí tindrà cinc proves fins a l’abril

La Federació Andorrana d’Esquí ha presentat, juntament amb els esquí clubs del Principat, l’edició d’aquest any de la Copa Ford, un circuit U10 que es disputarà a totes les estacions d’Andorra des del mes de gener fins a l’abril.

La primera cursa serà el pròxim cap de setmana a Soldeu, amb el Trofeu Illa del dia 23. La Copa Ford preveu un circuit de cinc curses repartides al llarg de la temporada i que passen per totes les estacions d’Andorra, una per estació.

Calendari:

23-01 Trofeu Illa – Soldeu

27-02 Trofeu Espunyes – Arcalís

5-03 Ski team race SIEP – Pas

3-04 Trofeu Crèdit – Soldeu

10-04 Trofeu Pollets – Arinsal

El campionat serà per al club que sumi més punts (es donen punts WC segons classificació), i a cada prova, a banda de donar punts, també es farà entrega dels premis als millors classificats de l’etapa. La peculiaritat de la Copa Ford és que no és una cursa en format individual (tot i que baixen d’un en un) sinó que és una cursa per equips: S’agafen els 10 millors classificats de cada club, se suma el temps i es classifiquen per club. No es farà pública la classificació individual, només la de clubs/equips.

Carles Visa, gerent de la FAE: “Això ens permet donar un salt qualitatiu en relació a l’organització d’aquestes curses i sobretot pel que ens aporta la Copa Ford, que va més enllà del que seria una simple cursa d’esquí. Això ens permet generar un vincle amb els nostres corredors, un vincle que els il·lusiona, que els manté motivats per treballar, millorar durant tota la temporada, i no d’una forma puntual, per intentar guanyar el campionat, en aquest cas la Copa Ford”.