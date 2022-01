La Copa d’Europa de Reiteralm de boardercross, amb Maeva Estevez 9a i Mario da Cruz 48è

L’estació austríaca de Reiteralm ha acollit aquest diumenge la Copa d’Europa de boardercross, amb Maeva Estevez i Mario da Cruz, que han finalitzat 9a i 48è, respectivament.

Després de la suspensió de les curses d’ahir pel mal temps, avui s’han pogut disputar les rondes i la competició per tenir ja als primers posicionaments europeus, donat que amb la suspensió de les curses de Puy St. Vincent (8-9 de gener) i la primera d’ahir a Reiteralm, la d’avui ha estat la primera cita de la Copa d’Europa de la temporada.

En dones, Maeva Estevez ha estat 9a. Avui no hi havia qualificacions, sinó que directament han anat a rondes. A la primera de l’andorrana, en vuitens de final i sent tres corredores, ha sortit tercera, però al segon peralt fent un intern s’ha situat segona i després ha volgut mantenir, sense posar en perill la posició i per evitar caigudes i ensurts, per classificar-se en aquesta posició. En aquesta primera ronda la primera ha estat l’australiana Amber Essex, segona Estevez i tercera l’austríaca Lara-Kristin Stockreiter.

A la segona ronda -quarts de final-, ha competit novament contra Essex, a més de l’alemanya Florina Pohl i la francesa Margaux Herpin. A aquesta ronda també ha sortit tercera, ha fet un intern al segon peralt, s’ha posat segona i en la sortida del tercer s’ha situat primera, al costat de la segona, que tenia una millor línia a l’entrada del quart peralt, i ha obligat a frenar a Estevez, que ha perdut velocitat i al final l’han superat i amb foto finish ha acabat tercera, superada per l’alemanya Pohl i la francesa Herpin.

Estevez és, igualment, 9a en la general de la Copa d’Europa, amb 29.00 punts.

La pròxima competició per a Maeva Estevez serà la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo, els dies 28 i 29 de febrer.

Per la seva part, Mario da Cruz ha competit avui també a aquesta Copa d’Europa, on ha estat finalment 48è. L’andorrà no ha pogut superar la primera ronda de setzens de final, on ha lluitat contra el letó Drew Powell, l’holandès Lars Weerman i l’australià Declan Dent. Han passat ronda Dent i Powell.

La pròxima cita de l’andorrà serà la Copa d’Europa de Dolni Morava, a la República Txeca, el 2 i 3 de febrer, ja que la cita prevista per a abans, les Copes d’Europa d’Isola 2000, s’han suspès.

Maeva Estevez, rider: “Avui l’objectiu era surfejar intel·ligentment, no forçosament entrar al joc i arriscar perquè tenim en ment els Jocs, i això ho he aconseguit. Una llàstima no haver pogut avançar més, però tenim el cap clar, sé que estic anant ràpid, anava molt ràpida en certs punts, i a tope ja per Cortina i pensant ja en la Copa del Món”.

Mario da Cruz, rider: “Per ser la primera Copa d’Europa i amb gent de Copa del Món ha anat bastant bé, encara que no he passat el KO. He estat bastant bé, bastant competitiu. He sortit primer, i a l’últim mòdul de l’start l’he liat i m’han tret molta distància. Després he recuperat, he intentat avançar al tercer, però no he pogut. Ara entrenaments a Reiteralm i d’aquí ens anem a la República Txeca a fer una altra Copa d’Europa”.