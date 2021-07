La Copa del Món Skyrace Comapedrosa comptarà amb 1.500 participants

Torna la Skyrace Comapedrosa, una de les curses de trail running més exigents del país. Aquesta arriba als 2.942 metres d’altitud, fins al pic del Comapedrosa, i oferirà un total de 3 proves: La Skyrace Comapedrosa, prova de 24 km i 2.400 metres de desnivell i puntuable per a la Migu Run Skyrunner World Series, la Skyrace Arinsal, prova de 18 km i 1.400 metres de desnivell positiu i finalment, la gran novetat de l’edició, l’Ultra Comapedrosa de 50 km i un desnivell de 4.500 metres de desnivell positiu.

Vallnord – Pal Arinsal i la Massana acolliran un total de 1.500 inscrits, una xifra procedents de 28 països de tot el món, una xifra rècord fins al moment . De tots els inscrits, es destaca també un gran increment del sexe femení que arriba al 20%. Durant la roda de premsa de presentació, el conseller d’esports del Comú de la Massana, Kevin Poulet, ha destacat l’orgull i la importància de realitzar aquests esdeveniments, sobretot a Arinsal, ja que són claus per ajudar a dinamitzar la parròquia. Comenta així mateix que les proves d’aquest nivell en entorns com el Pic del Comapedrosa, ajuden a potenciar el valor del país i els seus paisatges. Albert Balcells, director tècnic de la cursa, ha aprofitat per explicar els detalls de la nova prova, l’Ultra Comapedrosa, una prova molt tècnica i dura, però que sense dubtes, serà un espectable. Així mateix, ha destacat que amb l’objectiu de garantir la seguretat dels corredors cap a la situació sanitaria, “s’han ampliat els quilòmetres de dues proves, la Skyrace Comapedrosa i la Skyrace Arinsal, per garantir l’amplitud i l’espai en les arribades”. Les proves de la Skyrace Comapedrosa són de les més dures de totes, degut al seu desnivell.

Andorra també disposa de presència de participants en la prova: en totes les modalitats hi participaran 100 corredors del país, dels quals 5 formen part de la FAM i lluitaran per millorar els seus temps i les seves posicions. En la prova de 50 km, es comptarà amb Sabrina Solana i Lluis San Vicente. Pel que fa a la prova de 24 km, hi participaran l’Arnau Soldevila, Pere Riba i Carlos Fernández. La participació del corredor Marc Casal queda entre dubtes a causa a la seva lesió. Tal com ha destacat Carlo Ferrari, director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme, “és una de les proves més importants, no només per als corredors sinó també pel país. Les seves característiques tècniques la fan molt dura”.

Un esdeveniment que vol apropar-se al públic amb seguretat

La sortida i l’arribada es realitzarà com sempre, al centre del poble d’Arinsal i a més dels accessos a peu des de la mateixa població d’Arinsal, els espectadors també poden arribar molt fàcilment a l’emplaçament de la cursa amb el telefèric d’Arinsal que connecta el Coll de la Botella amb el Parc Natural del Comapedrosa. Aquest diumenge 25 de juliol, l’horari d’obertura del telefèric serà les 7h i per primera vegada, serà gratuït per a tots els vianants. Josep Marticella, director general de Vallnord – Pal Arinsal ha destacat durant la roda de premsa l’esforç de l’estació per poder “apropar al públic a l’esdeveniment en moments com aquests. S’han treballat els protocols per garantir la seguretat dels corredors però també per a les persones que vulguin veure la cursa en directe”. També s’ha treballat per connectar el poble d’Arinsal, el sector de Pal i Arinsal i gràcies a la nova cursa, ara ja és un fet. Tal com ha destacat Marticella, “ha estat un punt molt important per l’estació en els últims anys” Ha terminat el seu discurs per agrair la participació dels voluntaris i per comentar que el trànsit al poble d’Arinsal es veurà modificat durant els dies de la Copa del Món. Un comunicat a posterior s’enviarà a tots per informar de les modificacions.

A més de tots els punts d’avituallament, el Refugi del Comapedrosa serà un dels punts clau per seguir la cursa. L’accés amb telefèric permetrà arribar-hi de forma més ràpida i segura. Un punt on poder animar als corredors i gaudir dels paisatges del Parc Natural del Comapedrosa.