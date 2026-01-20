La Copa del Món femenina d’esquí alpí torna a aterrar a Grandvalira amb tres proves de velocitat

Grandvalira-El Tarter acollirà, del 25 de febrer a l’1 de març, una nova cita de l’AUDI FIS Ski World Cup Andorra 2026, que consolida l’estació dels Pirineus com a seu regular del circuit. Les millors seixanta esquiadores del món, provinents de setze països diferents, competiran en tres proves de velocitat: el descens i el supergegant ja previstos, i el nou supergegant que s’ha reprogramat després que el passat 11 de gener es cancel·lés el de Zauchensee (Àustria). Així, el 25 i 26 de febrer es duran a terme els entrenaments oficials, el divendres 27 es disputarà la prova de descens (DH) i dissabte 28 i diumenge 1 els dos supergegants (SG).
L’esdeveniment s’ha presentat aquest migdia de dimarts amb la participació de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé; el director de l’Àrea Banca Comercial de Creand Crèdit Andorrà, Jordi Playà; el gerent de la FAE, Carles Visa, i el director general del Comitè Organitzador, David Hidalgo.
Mònica Bonell ha destacat que la Copa del Món “és una mostra clara de la capacitat organitzativa d’Andorra i del compromís del país amb l’excel·lència esportiva. L’esdeveniment reforça la nostra projecció internacional i dona un impuls decidit a la visibilitat de l’esport femení”.
Grans noms i possible retorn de Lindsey Vonn
Entre les atletes que participaran a l’AUDI FIS Ski World Cup Andorra 2026, just després de competir als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo, es podran veure grans velocistes com la italiana Sofia Goggia, líder de la classificació de supergegant; la neozelandesa Alice Robinson; l’alemanya Emma Aicher, o la llegendària Lindsey Vonn (EUA), una de les figures més mediàtiques de la història de l’esquí alpí. La nord-americana, que s’havia retirat el 2019, ha sorprès tothom amb el seu retorn a la competició, fent història en tornar a assolir victòries de Copa del Món amb 41 anys. Vonn, que ja va participar a la Copa del Món que va acollir la pista Àliga l’any 2016 —va caure en el supergegant, però l’endemà va guanyar la primera màniga de la combinada alpina—, podria tornar a Andorra deu anys després. Tot i que la seva intenció inicial era retirar-se definitivament després dels Jocs Olímpics, els bons resultats que està aconseguint —encapçala la classificació de descens i és segona en supergegant— l’animen a allargar la temporada.
A hores d’ara, la classificació general del circuit de Copa del Món està encapçalada per Mikaela Shiffrin (EUA), seguida de Camille Rast (SUI), Emma Aicher (GER), Lindsey Vonn (EUA), Sofia Goggia (ITA) i Paula Moltzan (EUA).
Presència andorrana
Per part de l’equip andorrà, es comptarà amb la participació de les dues millors velocistes del moment al Principat: Cande Moreno i Jordina Caminal.
“Aquesta Copa del Món té un significat molt especial per a nosaltres, ja que dues esportistes andorranes, hi prendran part. Darrere hi ha molts anys de treball, una feina que s’origina gràcies als nostres clubs, i en l’acompanyament que fem des de la FAE amb els nostres esquiadors i esquiadores, per posicionar-los a l’elit mundial”, ha valorat, Carles Visa.
10 anys de l’Àliga com a pista de Copa del Món
Amb una dècada d’experiència en proves de Copa del Món de velocitat, la pista Àliga ja ha iniciat els preparatius per a poder acollir tant el traçat de descens com el de supergegant. La pista compta amb una xarxa d’innivació amb 52 canons i, per tal de garantir la seguretat de les corredores estarà equipada amb 1.500 metres de xarxes de seguretat tipus A i prop de 9.500 metres de xarxes tipus B, i amb els equips de pisters i de serveis mèdics que estan plenament preparats. Ara com ara, les condicions de neu són molt favorables per a assegurar l’èxit de l’esdeveniment.
Els punts més espectaculars són el salt del Gall, situat a la meitat de la part alta de la pista, i il Curvone, el revolt més emblemàtic del traçat, situat a la part baixa. L’arribada es troba al peu de pistes d’El Tarter, i tothom qui ho desitgi podrà gaudir de l’espectacle des de les graderies que s’hi ha instal·lat, adquirint les entrades a un preu de 10 euros a https://events.grandvalira.com/ca/worldcupandorra/entrades. El 25% de la recaptació anirà destinada a l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA).
Tal com ha explicat David Hidalgo, l’esdeveniment mobilitzarà una família esportiva de més de 400 persones, entre les quals 170 voluntaris —100 a pista i 70 en tasques externes— i un equip d’organització format per 110 professionals. La retransmissió televisiva anirà a càrrec de la companyia italiana Infront Sports, que desplegarà 24 càmeres per a oferir una cobertura exhaustiva de les curses. Les imatges s’emetran en directe a canals com Eurosport internacional i diverses televisions com ara les d’Àustria, Itàlia i Alemanya, entre d’altres, així com en programes en diferit arreu del món.
Pel que fa a les infraestructures, el Race Office, el centre d’acreditacions i la coordinació d’allotjament i transport estaran ubicats a l’Hotel Nòrdic, que també acollirà l’espai VIP al restaurant Àliga dissabte i diumenge. El Teams Hospitality se situarà al restaurant L’Arrosseria (Pla de Riba Escorjada), mentre que el Media Center estarà situat a l’edifici del telecabina d’El Tarter.
Aquesta serà la sisena Copa del Món que se celebra a l’estació de Soldeu El Tarter, després de les edicions del 2012, 2016, 2019, 2023 i 2024, i la quarta vegada que la competició es disputa a la pista Àliga, seu de les proves de velocitat. Aquesta trajectòria, sumada al fet que Soldeu El Tarter és membre del selecte Club5, que agrupa les estacions més prestigioses de la Copa del Món, continua consolidant el domini esquiable com una de les seus de referència de l’esquí mundial.
Per la seva part, Jordi Playà ha destacat: “A Creand, la nostra estratègia de patrocini és una estratègia de país. Invertim en les estacions, en els clubs i en els nostres esportistes de la FAE perquè creiem en el talent local i en la col·laboració publicoprivada com la fórmula d’èxit que ens ha portat fins aquí. Vull agrair la constància, implicació i la feina incansable de l’organització”.
Més enllà de la competició
A banda de les proves esportives, també s’ha dissenyat un programa d’esdeveniments paral·lels per tal que el públic assistent pugui gaudir al costat de les seves ídols. Entre les activitats previstes destaca l’entrega de premis (SG) i el sorteig públic de dorsals, que tindrà lloc el dissabte, 28 de febrer, a les 18 hores i a les 18.30 hores, respectivament a la plaça Carlemany de Canillo, i que servirà perquè l’afició pugui veure de prop les atletes.
Segons ha anunciat, Jordi Alcobé, “aquest serà un bon moment, per a incorporar en aquest esdeveniment les nostres tradicions, ja que comptarem amb la participació dels arlequins de Canillo i l’esbart dansaire”. A més, durant tota la setmana, el públic també podrà gaudir d’un ampli programa d’animacions après-ski a L’Abarset, així com del Village ubicat als jardins de l’Hotel Nòrdic, amb propostes gastronòmiques, activitats familiars i animació per a tots els públics.