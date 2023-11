La Copa del Món de velocitat de Zermatt-Cervinia i Cande Moreno, pendents del temps

El fort vent, com es veu a la foto, ha fet cancel·lar els entrenaments oficials de dimecres (FAE)

Arriba la primera cita de la temporada de la Copa del Món de velocitat que comptarà amb l’esquiadora andorrana, Cande Moreno, a la sortida, però, ho fa amb alguns dubtes per culpa de la meteorologia. De moment, el fort vent a la part alta de la pista de Zermatt-Cervinia (Itàlia) ha obligat a cancel·lar aquest matí de dimecres el primer dels entrenaments oficials.

La idea de la FIS és apurar fins al final perquè es pugui celebrar la competició, amb les carreres de descens previstes per al dissabte i diumenge. Cal recordar que inicialment eren tres els entrenaments previstos: dimecres, dijous i divendres; i dues curses: dissabte i diumenge. Cancel·lat l’entrenament de dimecres, cal esperar dia a dia per si es pot complir o no amb el calendari.





Cande Moreno, pendent del temps

L’esquiadora Cande Moreno està pendent de l’evolució del temps a la zona de Zermatt-Cervinia, escenari de la primera Copa del Món de descens d’aquesta nova temporada. Avui, però, el primer entrenament oficial s’ha hagut de suspendre pel fort vent que bufava a la part alta de la pista i només s’ha pogut realitzar esquí lliure a la part de baix.

L’organització, ara per ara, treballa amb tots els escenaris possibles, però la ferma intenció és poder dur a terme la competició. Cande Moreno és a Zermatt-Cervinia juntament amb el seu entrenador, Simon Bastelica.