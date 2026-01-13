La Copa del Món de Soldeu-El Tarter acollirà un segon supergegant

La FIS ha atorgat a l’organització de la AUDI FIS Ski World Cup Andorra 2026 un nou supergegant per la cita que ha tenir lloc al sector de Soldeu-El Tarter de Grandvalira del 25 de gener a l’1 de febrer. Aquest segon supergegant correspon a la cursa del passat diumenge, 11 de gener, que no es va poder disputar a Zauchensee (Àustria).
La Copa del Món de Soldeu afegeix un supergegant WC al seu calendari de curses, que en principi constava de tres entrenaments de descens (dimecres 25, dijous 26 i divendres 27) i un descens (dissabte 28) i un supergegant (diumenge 1). Amb la reprogramació d’aquest nou supergegant s’elimina l’entrenament de descens del divendres 27 i aquest dia es farà la cursa de descens, després d’haver realitzat dues jornades prèvies d’entrenament. Així doncs, dissabte i diumenge serà dies per als supergegants, el que ja estava previst, i el que es reprograma que no es va realitzar a Zauchensee.