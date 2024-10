Coberta del llibre “La convidada”, d’Emma Cline

Títol: La convidada

Autora: Emma Cline

Pàgines: 296

Editorial: Anagrama S.A.U

Després de l’èxit mundial de Les noies, arriba l’esperadíssima segona novel·la d’Emma Cline. Una jove a la fuga en un entorn de luxe i aparences. Un thriller psicològic que deixa sense alè.

Les piscines de Long Island semblen un bon lloc on esllanguir-se i perdre el món de vista, però l’Alex ja no hi és benvinguda… O potser no ho ha estat mai. Als seus vint-i-dos anys, la jove domina l’art de la seducció com ningú; però per culpa d’una relliscada en un sopar amb els amics d’en Simon, el seu amant adinerat, ell li regala un bitllet de tornada a Nova York. Assetjada pel seu passat i les seves penúries econòmiques, tot i que dotada d’una gran habilitat per a guiar-se pels desitjos dels altres, l’Alex decideix quedar-se a Long Island i deambular com un fantasma per aquest ambient de carrers i jardins opulents, sempre aliè i inaccessible.

Al bell mig d’aquesta novel·la fascinant, escrita amb una prosa hipnòtica i voluptuosa, hi ha una dona impulsada per la desesperació i per un sentit mudadís de la moral. L’escenari és un món de luxe i aparences, de domini i dependència, d’incerteses i seguretat. Emma Cline, que amb el seu èxit mundial Les noies va ser considerada com una de les veus més poderoses de la seva generació, confirma en aquesta nova novel·la amb aires de thriller psicològic la seva contundent potència literària. En el deixant de clàssics com Highsmith o Cheever, La convidada és una exploració, amb ull de cartògraf, de les dinàmiques de poder i autoengany a les quals ens entreguem per a sobreviure.





Emma Cline

Emma Cline (Sonoma, 1989) és llicenciada en Belles Arts, i va cursar un màster en escriptura creativa a la Universitat de Columbia. Ha treballat com a lectora per a The New Yorker, on també ha publicat textos de ficció, igual que a les revistes Tin House, The Paris Review i Granta. Les noies, la seva primera novel·la, es va publicar a quaranta països i va guanyar el Shirley Jackson Award; el prestigiós productor Scott Rudin planeja adaptar-la a la gran pantalla. El seu nou llibre de relats, Daddy, apareixerà properament a Anagrama.

Font: lacasadellibro