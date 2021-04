La consol major d’Encamp valora la qualitat educativa de VATEL Andorra com a referent dins el sector

La consol major d’Encamp, Laura Mas, ha participat aquest migdia en la cerimònia de graduació dels alumnes de la tercera promoció dels estudis en Direcció Hotelera Internacional de l’Hotel & Tourism Business School VATEL Andorra, i ha valorat molt positivament per a la parròquia d’Encamp, “la qualitat de l’educació de VATEL Andorra, que és un referent en la formació dels futurs professionals de la hoteleria i el turisme”. Laura Mas ha animat també els recents graduats a pensar en les oportunitats que tenen per davant, “perquè teniu una finestra d’oportunitats, gràcies a l’aprenentatge que us ha donat tot l’equip docent de l’escola, que us ha preparat per tal que pugueu assolir els vostres objectius”.

El sotsdirector general de Reig Capital Group, Xavier Sabaté Aresté –qui també és professor de l’Escola a VATEL Andorra–, ha estat el professional convidat per donar la conferència de la cerimònia de graduació. Sabaté ha demanat els Estats que ajudin les companyies aèries a no tancar, ja que “són fonamentals per a la recuperació del turisme internacional”. Sabaté ha animat els alumnes a saber prendre decisions, perquè, “malgrat la crisi provocada per la Covid-19, també hi ha oportunitats i hem d’aprendre a veure les coses de manera diferent, perquè el turisme està canviant”. Aquest professional ha fet referència sobretot a la davallada del turisme de negocis, ja que “moltes reunions han estat substituïdes per sempre, per les trobades online” i al fet que s’han tancat molts restaurants, hotels i altres establiments per fer esdeveniments, per la qual cosa, “els preus per fer celebracions també pujaran”.

El sotsdirector general de Reig Capital Group ha remarcat que, segons dades del Fons Monetari Internacional a l’inici de la Covid-19 el passat 2020, la pandèmia ha tingut en l’economia un impacte negatiu valorat en almenys 3 mil bilions de dòlars, ”l’equivalent a que la cinquena potencia mundial, Gran Bretanya, desaparegui per sempre”. La recuperació serà lenta i està previst que “Europa no superi el seu PIB del 2019 fins el proper any 2022 i, en el cas d’Espanya, no serà fins el 2023”.

Una Escola amb valors

A la cerimònia de graduació, la directora de VATEL Andorra, Roser Daban, ha explicat que confia que els deu alumnes que han acabat els seus estudis a l’escola d’hoteleria i turisme d’Encamp (set nois i tres noies, una de les quals, Carla Nofre, ha rebut el premi a l’Excel·lència), “treballeu sempre amb responsabilitat, compromís i entrega; valors que us ajudaran a enfrontar-vos a qualsevol situació professional i personal”. Daban els hi ha demanat que ofereixin el millor de sí mateixos, sobretot, amb les persones que puguin tenir a la seva disposició com a directors d’empreses turístiques.

La Première Conseillère de l’Ambaixada de França, Amélie Mas, també ha participat a la cerimònia, destacant també la qualitat d’aquesta escola, que és originària de França i que actualment compta amb cinquanta-cinc escoles en trenta-tres països de tot el món, que compten amb els Premis a la ‘Millor Innovació Pedagògica’ (2018) i a la ‘Millor Formació en Direcció Hotelera’ (2016).