La consellera general, Susanna Vela, s’interessa per la implantació de la Història Clínica Compartida

La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat aquest dimarts una bateria de preguntes relacionades amb la Història Clínica Compartida i el seu grau d’implantació perquè el Govern respongui de manera escrita.

Concretament, Vela ha demanat pel grau d’implantació d’aquest sistema entre els professionals mèdics liberals i el seguiment que s’està fent de la seva implantació. Així mateix, la consellera socialdemòcrata ha preguntat pels recursos de suport i de formació oferts fins ara -desglossat per recursos i calendari- i quins es preveuen oferir en el futur. “Per això volem saber com està implantat el programari que suporta el projecte i com s’ha compartit amb tots els professionals de la salut”, manifesta Vela.

La consellera ha destacat que, tenint en compte que la Llei de drets i deures d’usuaris i professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica va entrar en vigor el 22 de novembre del 2017, ja ha passat suficient temps des de la seva implantació, en la qual s’han detectat alguns disfuncions.