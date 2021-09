La consellera de Presidència de la Generalitat visita la Seu d’Urgell

La consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, ha realitzat aquesta tarda una visita institucional a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell on ha estat rebuda per l’alcalde urgellenc Francesc Viaplana, així com per diversos regidors i regidores del Consistori.

La visita de Vilagrà s’ha emmarcat en la posada en marxa aquest curs acadèmic que acaba de començar del primer curs del grau universitari de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) a la capital de l’Alt Urgell. Al respecte, la consellera ha remarcat que “INEFC Pirineus és un centre important pel país, que ens preparar per a promoure i prestigiar l’esport català, i amb especial atenció a l’esport femení”. Per la seva part, l’alcalde Viaplana ha remarcat la importància per a la ciutat de tenir aquesta universitat focalitzada en els esports de muntanya, “Tenir INEFC Pirineus no és una casualitat perquè la Seu és una ciutat d’esport, que disposa d’una instal·lació olímpica com és el Parc del Segre, amb dos centres de tecnificació, així com un equip d’elit de bàsquet femení, però alhora som una ciutat amb un gran teixit esportiu de base”.

Després de signar al Llibre d’Honor de la Ciutat, la consellera Laura Vilagrà ha visitat de la mà de l’alcalde de la Seu el centre cultural les Monges on de manera provisional acullen les aules d’INEFC Pirineus. Allà mateix s’ha unit a la comitiva el director d’INEFC Eduard Inglés, juntament amb una representació del professorat d’aquest centre, qui ha anat explicant a la consellera com es desenvolupa aquest primer curs del grau universitari CAFE a la Seu d’Urgell.

La consellera de la Presidència també ha visitat les diferents instal·lacions esportives de la Seu com són el Parc Olímpic del Segre, així com la zona esportiva municipal on acull la majoria d’equipaments de la ciutat que estan sent utilitzats també pels 40 alumnes de la primera promoció d’INEFC Pirineus .