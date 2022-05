La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, visita la Seu d’Urgell

Aquest dimecres a la tarda la consellera de Cultura del Govern de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, ha realitzat una visita institucional a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, on ha estat rebuda per l’alcalde urgellenc Francesc Viaplana i el tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Carlos Guàrdia, juntament amb d’altres regidors i regidores del Consistori.

En l’acte de benvinguda a la consellera, l’alcalde Viaplana ha manifestat que “la Seu és cultura, no només per la nostra història sinó perquè ens ho creiem, i així ho hem demostrat també durant la pandèmia, període en que sempre que ens ha estat possible hem continuat amb la programació cultural, la cultura mai ha parat a la Seu d’Urgell”. L’alcalde urgellenc ha fet un repàs de l’acció de l’equip de govern pel que fa a la cultura, remarcant com apostes importants la futura museïtzació del jaciment medieval trobat a l’antic pati de Les Monges o la recent renovació de la Biblioteca Sant Agustí. Viaplana però també ha fet saber a la Consellera de Cultura la manca d’un teatre municipal a la nostra ciutat, malgrat existir diversos grups de teatre: “una reclamació històrica que hi hem de fer front”.

Per la seva part, la consellera de Cultura ha agraït tota l’activitat cultural que ha promogut l’Ajuntament durant el període de pandèmia, “tant pel sector, que ho ha passat molt malament durant aquest temps, com per la ciutadania”. Respecte a la necessitat d’un equipament escenico-musical a la Seu d’Urgell, Garriga ha manifestat que “mirarem de parlar-ne en allò què necessiteu”.

La visita de la consellera Garriga s’ha emmarcat en la inauguració, aquesta tarda, de la museïtzació de la Capella de la Pietat del Museu Diocesà d’Urgell.