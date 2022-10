“La consagración de la primavera”, de Fernando Franco

Després de passar pel Festival de Cinema de Sant Sebastià, s’estrena als cinemes la tercera pel·lícula de Fernando Franco, “La consagración de la primavera”, coescrita amb Begoña Arostegui, després de “La herida” (2013) – premi especial del Jurat i premi a millor actriu per a Marian Álvarez al Festival de Sant Sebastià – i “Morir” (2017).

El cineasta sevillà ens presenta amb aquest títol tan stravinskià la vida d’una noia, Laura – interpretada per la debutant Valèria Sorolla -, una estudiant de químiques en un col·legi major de monges madrileny que, una nit de festa a casa d’un conegut, coneix un noi amb paràlisis cerebral, David (Telmo Irureta).

L’amistat amb David, que viu amb la seva mare, Isabel (Emma Suárez), arriba en un moment crucial de la vida de Laura, el moment del despertar sexual i l’eclosió de la joventut. Enmig de contradiccions i dubtes, ella s’aventurarà a ajudar a David com a assistenta sexual per a donar-li plaer. Una activitat que l’ajudarà a créixer i a madurar i a passar comptes definitivament amb les mancances personals que arrossega, especialment, el seu impediment físic per a unes bones relacions sexuals.

Un film que aborda amb tota la naturalitat del món el tema poc conegut del dret a la sexualitat de les persones discapacitades. Alhora s’endinsa amb sensibilitat en temes transcendentals en l’adolescència com poden ser la virginitat, el desig sexual, l’enamorament o el primer amor. Una interpretació d’altura de Valeria Sorolla i una bona proposta juvenil que mira de cara al sexe no com a tabú sinó com a descobriment i aprenentatge.