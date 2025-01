La Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu, a punt per a la festivitat del seu patró i la gran calderada

Les cinc olles gegants on s’elabora l’escudella (Aj. la Seu)

La Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d’Urgell ho té tot a punt per a celebrar el pròxim divendres 17 de gener la festivitat del seu patró que té com acte més popular l’elaboració i posterior repartiment de l’escudella al bell mig del passeig Joan Brudieu. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, en la seva salutació inclosa en el programa d’actes que publica la pròpia Confraria manifesta que “aquesta celebració forma part de la nostra essència com a ciutat, una essència que any rere any es renova gràcies al caliu de la tradició i al compromís de totes les persones que la fan possible”.

La tradicional calderada, amb més de 120 anys d’història, reparteix més de 7.000 racions d’escudella barrejada amb botifarra, carn, pilota i d’altres ingredients que la fan un plat molt apropiat per a aquests dies de fred. Així, per a elaborar aquesta menja típica d’hivern es fan servir més de 3.000 quilos d’ingredients com verdures, llegums, carn de porc i de vedella que des de bon matí bullirà en cinc olles de grans dimensions.

Barrera afegeix que aquesta calderada d’escudella “és un símbol poderós del que significa ser urgellencs: la generositat, el treball col·lectiu i el plaer de compartir”.

En el mateix programa d’actes de la Festivitat de Sant Antoni, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, recorda la celebració el passat mes de novembre de la Trobada d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques a la nostra ciutat. “Una trobada que va ser tot un èxit i un honor per a la nostra Confraria”.





Festivitat de Sant Antoni

El programa d’actes de la festivitat de Sant Antoni Abat s’iniciarà el pròxim dijous 16 de gener, a dos quarts de deu del vespre, amb la presentació a les autoritats de la ciutat per part de la junta de la confraria del ‘banderer entrant’, Andreu Marsà Viles. Serà, el ‘banderer sortint’, Pol Clotet Armengol, qui li atorgarà el pendó d’aquesta entitat, i es nomenarà a Sergi Mitjavila Faus com a ‘banderer proposat’ per a l’any que vinent.

Divendres, 17 de gener, festivitat de Sant Antoni Abat, se celebrarà a les 12 del migdia, la missa solemne a la catedral de Santa Maria d’Urgell, acompanyada per la coral ‘Veus de la Seu’ que interpretarà els goigs a Sant Antoni, i on s’oficiarà la tradicional benedicció i repartició del ‘Panet de Sant Antoni’.

A l’una del migdia, es beneiran els animals davant la Catedral i seguidament es realitzarà la passejada pels carrers de la Seu fins arribar al passeig Joan Brudieu. Allà es faran els tradicionals ‘Tres Tombs’.

Finalment, es portarà a terme la benedicció de la calderada de Sant Antoni al passeig Joan Brudieu i on els mateixos confrares de Sant Antoni repartiran l’escudella a tots els urgellencs i urgellenques congregats per a poder menjar aquest plat típic d’hivern.

Cal recordar que la mateixa confraria posa a disposició de tothom que ho vulgui plats commemoratius per a poder tastar l’escudella al mateix passeig Joan Brudieu, espai públic on s’elabora aquest plat típic de la festivitat de Sant Antoni.