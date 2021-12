La comunitat open source mesura la seva diversitat i inclusió

La creixent preocupació pel respecte a la diversitat i la inclusió en totes les àrees també afecta la indústria tecnològica i, dins d’aquesta, a la comunitat del programari obert i lliure. És per això que la Linux Foundation i la CNCF (Cloud Native Computing Foundation, organització creada a partir de la mateixa Linux Foundation) han aprofitat la celebració de la Kubecon 2021 per a presentar els resultats d’un estudi sobre aquest tema, realitzat en el si de la comunitat de tècnics i desenvolupadors.

Aquest estudi, titulat Diversity in Cloud Native (diversitat en el núvol natiu), va ser realitzat entre març i juny d’aquest mateix any a 280 voluntaris.

És un estudi dut a terme de manera informal, però que pretén ser només el primer d’una llarga llista que es realitzaran d’una manera més formal. El seu objectiu és el de millorar, ja que els resultats mostraran els punts dèbils i forts de la comunitat a l’hora de donar cabuda a la diversitat i fer que tothom se senti ben acceptat i còmode sent la persona que en realitat és.

Des de totes dues entitats s’afirma que la mateixa filosofia del codi obert ha de portar al fet que el desenvolupament sigui més inclusiu.

A més, les dades en cru es posaran a la disposició de la mateixa comunitat a través d’un repositori en GitHub.

L’estudi

Els voluntaris enquestats van haver de respondre a una dotzena de preguntes sobre com s’identifiquen ells mateixos, i com senten la seva pertinença a la comunitat.

Racialment, els enquestats es van identificar en un 41% com a blancs caucàsics, un 37% asiàtics, un 11% llatins, un 8% negres, i un 3% procedents de mig orient. Un 72% es defineixen com a homes, un 22% com a dones, i un 4% com no binaris, mentre que el restant 2% va donar respostes vàries (com a intersexual entre altres).

Pel que fa a l’orientació sexual, un 74% es defineix com heterosexual, un 7% com a bisexual, un 6% com a asexual, un 3% com a gai, un 3% com pansexual, el 2% com queer, l’1% com a lesbiana, i un 4% opta per altres formes.

Passant a parlar de la percepció de la mateixa comunitat, un 77% dels qui s’han definit com a homes se sent inclòs en la comunitat de desenvolupadors de solucions per al núvol en codi obert, un percentatge que baixa fins al 71% en el cas de les dones, i arriba fins a 64% dels qui es declaren no binaris.

Entre els individus heterosexuals, un 71% se sent identificat amb l’afirmació que la comunitat els permet ser ells mateixos, un percentatge que cau en picat fins al 58% si parlem d’aquelles persones que no es defineixen com heterosexuals. De fet, el 21% d’aquests últims no està gens d’acord amb l’afirmació, per la qual cosa cal pensar que se senten com no acceptats com ells mateixos són dins de la comunitat.

A la pregunta sobre si la comunitat de codi lliure per a desenvolupadors de solucions cloud seria més innovadora si fos més diversa, un 77% dels homes es mostra d’acord, percentatge que puja significativament fins al 89% de les dones, i el 100% de les persones enquestades que s’identifiquen com no binàries.

Per a la mateixa afirmació, un 78% d’heterosexuals està d’acord, per un 89% de no heteros. I, si entrem a veure els percentatges per étnias, aquest ronda entorn del 80% per a totes.

