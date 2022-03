La comunitat internacional reconeix “el compromís i lideratge d’Andorra” en el marc de l’acció climàtica

La tasca que desenvolupa el Govern d’Andorra a través de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC) en favor de la transició energètica i l’acció climàtica ha estat reconeguda per la comunitat internacional. Així ho recull l’últim informe d’experts de diversos països (Belice, Colombia, Ecuador, Espanya, França, Hondures, Mèxic, Rumania i Països Baixos) que han estat els encarregats d’examinar i avaluar el quart informe bianual d’actualització (BUR) que Andorra va sotmetre al Secretariat del Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (CMNUCC) el passat març de 2021.

Els informes que presenta Andorra davant de la comunitat internacional recullen totes les accions que desenvolupa el país per complir amb els compromisos internacionals, entre els que destaca l’Acord de París, per assolir els objectius de reducció de les emissions de CO2 i lluitar contra el canvi climàtic. Són, per tant, documents que permeten retre comptes de la tasca desenvolupada per assolir les fites marcades en aquesta matèria.

Entrant al detall de l’últim informe, es conclou que la informació comunicada s’ajusta als criteris de coherència i transparència exigits. Segons els experts, el document ofereix una visió general de les circumstàncies nacionals i els acords institucionals, així com de l’inventari nacional d’emissions antropogèniques i de les absorcions dels embornals dels gasos d’efecte d’hivernacle, de les accions de mitigació i els seus efectes.

Així, el secretariat ha felicitat la tasca impulsada pel Govern en relació al lideratge en favor de la transparència, el rigor i pel procés de millora continuada que Andorra demostra en cadascun dels períodes d’avaluació. Cal remarcar que, dos anys després de la data límit per presentar el 4art BUR, només 10 Estats Part han lliurat el document, entre els quals hi ha Andorra.

Al març de 2021, Andorra va sotmetre el quart informe bianual d’actualització (BUR) i de la segona comunicació nacional (CN). Ambdós documents s’emmarquen dins de la ratificació del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) que preveu que els Estats membres han de sotmetre i actualitzar, cada dos i quatre anys respectivament, els compromisos i avanços realitzats en matèria de canvi climàtic. Els documents lliurats a l’organisme internacional presenten l’actualització de l’inventari nacional de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), pel període 1990-2019. També inclouen una descripció de les mesures de mitigació previstes pel país per a reduir les emissions, de les mesures d’adaptació considerades i, alhora, presenten les circumstàncies nacionals.

L’any 2014 es va elaborar el Primer informe bianual d’actualització al Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Un Segon informe bianual d’actualització va ser presentat durant l’agost del 2017, junt amb la primera Comunicació Nacional. El tercer informe bianual d’actualització es va presentar l’any 2019 amb la informació relativa a les emissions i mesures de mitigació del període 1990-2017.

L’Oficina de l’energia i del canvi climàtic ja treballa en la redacció del 5è BUR, que haurà de sotmetre aquest any 2022. Podeu consultar el document íntegre al següent enllaç: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/tasr2021_AND_0.pdf.