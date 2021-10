La Comunitat de Madrid celebra la posada en marxa dels vols directes d’Andorra-La Seu d’Urgell i Madrid

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s’ha reunit aquest dimarts a Madrid amb el conseller d’Economia, Hisenda i Treball de la Comunitat de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. En el decurs de la trobada s’han tractat diversos temes d’interès bilateral, com és el cas de la posada en marxa de la línia aèria entre l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell i Madrid, que a partir del 17 de desembre comptarà amb una ruta regular els divendres i diumenges.

Gallardo ha destacat que “ha estat una bona oportunitat per compartir el moment de diversificació econòmica d’Andorra i els reptes que des del Govern ens hem plantejat”. “La ruta aèria que posem en marxa apropa més Andorra i Madrid i és molt important que es doni a conèixer tant en l’àmbit turístic com empresarial. La rebuda no pot haver estat més positiva per les autoritats madrilenyes”, ha afegit.

Per la seva banda, Fernández-Lasquetty ha manifestat que “celebrem que per fi hi hagi vols directes entre Andorra i Madrid, i que serveixin com una nova via molt més ràpida no només per als intercanvis turístics sinó també pels de negoci”. “Per a Madrid és molt positiu, fins i tot ens demanàvem com era possible que encara no hi hagués aquesta connexió aèria amb Madrid i la resta del món”, ha assenyalat.

El conseller madrileny d’Economia, Hisenda i Treball també ha afegit que un altre dels temes centrals han estat “les oportunitats econòmiques i com podem afavorir que les empreses andorranes i espanyoles puguin augmentar els intercanvis econòmics i invertir mútuament en els dos països”.

Paral·lelament s’ha començat a treballar en l’organització d’unes jornades d’intercanvi empresarials entre Andorra i la Comunitat de Madrid. Lasquetty ha recordat que “Madrid atrau el 76% de la inversió estrangera que es rep a Espanya i al mateix temps moltes empreses madrilenyes inverteixen a l’exterior”. “Estic segur que amb aquestes accions hi haurà un major creixement de les empreses que trobaran oportunitats als dos països”, ha apuntat. A la reunió també ha participat l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu.

Jornada de treball organitzada per Andorra Business

Aquest dimarts al matí el ministre Gallardo també ha participat en diverses reunions de treball, organitzades per Andorra Business, per promocionar Andorra com a destinació d’inversió i negocis amb representants de les principals consultores espanyoles, bufets d’advocats, periodistes econòmics i empreses tecnològiques. A part d’informar de la posada en marxa de la línia aèria entre l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell i Madrid, Jordi Gallardo ha explicat diversos projectes estratègics que porta en cartera el Govern d’Andorra com la creació d’una zona franca, el desenvolupament del sector dels e–Sports, la regulació per fomentar l’economia digital i l’aposta pels projectes d’innovació i Big Data.

En aquest sentit, el ministre ha valorat que “sessions de treball com aquestes ens ajuden a donar a conèixer la feina que estem fent des del Govern per facilitar les inversions i el retorn és molt satisfactori”.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, que ha participat juntament amb Gallardo en aquestes sessions de treball, ha explicat que “la jornada que hem organitzat des d’Andorra Business ha servit per mostrar tot el potencial del país i l’interès que està despertant”. “Han assistit representants de més de quaranta empreses de diversos sectors i periodistes dels principals mitjans econòmics espanyols. Pròximament tenim previst organitzar una altra jornada d’aquest tipus a Barcelona i al Sud de França”, ha indicat. En el seu torn d’intervenció, Hidalgo ha informat dels serveis que ofereix l’agència de promoció econòmica d’Andorra.

Jordi Gallardo i Judit Hidalgo també han visitat les instal·lacions de Movistar Riders, que és un dels principals clubs d’e–Sports d’Europa i l’únic amb un centre d’alt rendiment per a jugadors professionals, on han copsat l’interès de l’entitat per obrir una delegació a Andorra.