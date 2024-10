La Compostel·la, què és i com obtenir-la

La Compostel·la acredita haver realitzat almenys els últims 100 quilòmetres a peu o 200 quilòmetres amb bicicleta (Siente Galícia)

La Compostel·la (que no Compostel·lana, com l’anomenen de manera incorrecta) és un document que s’obté de les autoritats eclesiàstiques i que acredita haver realitzat almenys els últims 100 quilòmetres (a peu) o 200 quilòmetres (amb bicicleta) d’algunes de les diferents rutes del Camí de Santiago. Però, no és l’únic requisit per a obtenir-la, també està poder-ho demostrar (mitjançant els segells que s’aniran obtenint durant el camí en establiments com a bars, restaurants, esglésies o albergs) i que la motivació del recorregut siguin de tipus eclesiàstic o espiritual.

Aquests segells (dos al dia) es van marcant en l’acreditació de pelegrí que ha d’obtenir-se en iniciar el camí, i en finalitzar el recorregut. Ja a Santiago, es canviarà per la Compostel·la, concretament en l’oficina d’Atenció del Pelegrí situada al carrer Rua dues Carretes número 33.

S’ha de dir que, òbviament, obtenir la Compostel·la no és obligatori per tal de realitzar el camí, ja que aquest pot fer-se motivat per moltes altres raons.

L’origen de la Compostel·la cal remuntar-lo als primers segles de peregrinació, on es demostrava la realització del camí aconseguint veneres o petxines de pelegrí, però aquesta prova era tan frèvola i fàcil de falsificar que van decidir substituir-la per les Cartes Probatòries cap al segle XVIII. Aquestes cartes, van ser les antecessores de la Compostel.la i, a més, servien per a obtenir favors en el camí de tornada.

La Compostel·la tal com es coneix avui en dia està redactada en llatí medieval i s’estén des de la dècada dels anys seixanta si bé es va fer més popular en el Jacobeu de 1993.