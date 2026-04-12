La companyia La Monto portarà, a Encamp, l’espectacle “Alma”

El dissabte, 25 d’abril, a les 17 hores, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, es durà a terme l’espectacle “Alma”, de la companyia LaMonto, un muntatge que està recomanat per a infants a partir de 7 anys. Alma és un espectacle de teatre d’objectes i moviment. A través d’una posada en escena poètica i sensorial, l’obra imagina un món on les persones interactuen amb objectes i materials quotidians en un context que remou la imaginació i la reflexió sobre l’entorn de les persones i la manera en què s’hi relacionen. La proposta combina gest, ritme i imatges suggeridores per a crear una experiència visual i evocadora que parla del pas del temps i de la relació de la gent amb allò que l’envolta.
Espectacle emmarcat en el Cicle Cultural d’Encamp
El Cicle Cultural Encamp acull una programació, impulsada pel Departament de Cultura del Comú, amb un conjunt de propostes aptes per a tots els públics, amb una gran varietat, complint l’objectiu d’arribar a tots els segments d’edat de la població, des d’infants fins a gent gran. Així, des del gener i fins al juny hi ha esdeveniments de diferents àmbits i tipologies, com actes de música en directe, musicals, teatre, dansa, recitals o espectacles contemporanis.