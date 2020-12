La Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic dona llum verda a l’Estratègia nacional

El secretari d’Estat, Marc Rossell, en representació de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha presidit aquest divendres la tercera reunió de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (CNECC). La trobada, que s’ha dut a terme de forma telemàtica per tal de respectar les mesures per fer front a la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, ha servit per debatre les noves propostes efectuades pels membres de la comissió en relació a la futura Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic.

En total s’han recopilat 80 propostes, 72 de les quals es relacionen de forma directa amb l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic. Han contribuït amb les seves aportacions diverses actors implicats com ara les associacions de defensa de la natura, ADN i APAPMA, els col·legis professionals d’arquitectes i d’enginyers, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, o altres ministeris del Govern.

Així, s’ha fet retorn als integrants de l’anàlisi de les aportacions rebudes, destacant que el 90% han estat incorporades o són compatibles amb l’Estratègia. Aquestes propostes milloren els programes per caminar cap a la neutralitat carboni, d’adaptació al canvi climàtic i augment de la resiliència, i del mercat nacional de crèdit carboni.

Amb la validació del document per part de la comissió, en els propers dies, la ministra Calvó sotmetrà al Govern l’Estratègia per a la seva aprovació definitiva, i la consegüent publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Cal recordar que els principals eixos de l’estratègia ja es van presentar de manera pública en una roda de premsa a principis del mes de novembre passat.

L’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic, és l’eina o full de ruta per assolir la neutralitat en carboni de cara al 2050, en consonància amb el compromís adquirit per Andorra prop dels Estats Membres del Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i sota el paraigua de l’Acord de París. Consta de 5 programes d’acció, que al seu tron se subdivideixen en programes en 17 activitats.