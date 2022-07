La Comissió Mixta francoandorrana d’ensenyament es reuneix a París

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el director del gabinet del ministre d’Educació nacional i Joventut francès, Jean-Marc Huart acompanyat del representant personal del copríncep francès, Patrick Strzoda, han presidit la reunió de la Comissió Mixta francoandorrana en l’àmbit de l’ensenyament, celebrada aquest dimarts a la seu del Ministeri d’Educació nacional i Joventut a la capital francesa. Aquesta Comissió es reuneix una vegada a l’any alternant entre París i Andorra, per a tractar la cooperació entre els dos països a nivell educatiu.

Ambdues delegacions han compartit els grans reptes al voltant de les polítiques educatives, en l’actual context, després d’un curs marcat per les restriccions a causa de la crisi sanitària i de l’arribada d’infants i joves en període d’escolarització provinents d’Ucraïna. Els responsables polítics i alts càrrecs de l’ensenyament a França i Andorra han exposat el full de ruta marcat de cara a la represa del curs escolar i han compartit llurs projectes educatius.

Vilarrubla ha manifestat l’aposta per la Formació Professional que s’està duent a terme a Andorra exposant les opcions acadèmiques per als estudiants del país. En aquest sentit, els representants del ministeri francès han subratllat que ja existeix el reconeixement de nivells entre els estudis i les dues delegacions han acordat analitzar l’accés a la professió pel que fa a les titulacions regulades especialment les del àmbit sanitari.

La delegació andorrana ha exposat les diferents iniciatives com el Pla lector i els projectes educatius relacionats amb la lluita contra l’assetjament a les aules, la inclusió dels alumnes amb discapacitats, el foment de la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes o el projecte d’Escoles Verdes per a l’educació mediambiental. De la mateixa manera també han explicat l’adhesió a les iniciatives educatives que s’impulsen des de l’Organització Internacional de la Francofonia.

A banda de la ministra Vilarrubla, la delegació desplaçada a París ha comptat amb el director del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals, Josep Areny; la directora de l’Àrea d’Inspecció i Qualitat Educativa, Marie Pagès; el director de Formació Professional, Xavier Campuzano; i l’ambaixadora a França, Eva Descarrega.