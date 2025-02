La Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat es reuneix amb representants del GREVIO

Reunió de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat amb una delegació del GREVIO (Sergi Pérez / Consell General)

Una delegació del Grup d’Experts sobre la Lluita Contra la Violència envers les Dones i la Violència Domèstica (GREVIO) del Consell d’Europa s’ha reunit, aquest dimecres al matí, amb la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat. La reunió s’emmarca en la visita a Andorra de la delegació del GREVIO per a avaluar l’aplicació del Conveni d’Istanbul al país. En concret, s’han interessat en les mesures i polítiques que s’estan portant a terme per a prevenir la violència contra les dones i, també, en l’àmbit de la igualtat entre dones i homes.

Entre els punts tractats s’ha avaluat l’aportació i l’impacte de la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

A més, tenint en compte que l’article 70 del Conveni d’Istanbul preveu la implicació dels parlaments en el seguiment de l’aplicació del conveni, des del GREVIO s’han interessat per la implicació de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat per a donar compliment a les recomanacions del comitè sobre Andorra.

A la reunió hi han assistit Noemí Amador (presidenta de la comissió), Salomó Benchluch (vicepresident), Meritxell Alcobé, Berna Coma, Judith Casal, Carolina Puig i Núria Segués per la part andorrana i com a representants del GREVIO Pascale Franck, Guillaume Barbe i Severina Spassova.