La Comissió Europea traspassa línies vermelles en la lliure de circulació de capitals

La seu central d’Andbank a Escaldes-Engordany. Foto: Andbank

Xavier Espot ha avisat que la posició de partida de la Comissió Europea pel que fa a la lliure circulació de capitals era dura i que en el document que van rebre es traspassaven algunes línies vermelles per als negociadors andorrans, que s’haurien de replantejar.

Segons fonts bancàries, una de les propostes de la Comissió faria que bancs, asseguradores i gestores de capitals tinguessin un període de deu anys per a adaptar-se a la normativa per a poder treballar a l’espai europeu. En canvi, les entitats comunitàries que volguessin establir-se al Principat ho podrien fer des que entrés en vigor l’Acord d’associació. Un altre punt negatiu comportaria no tenir accés als mecanismes de liquiditat del Banc Central Europeu.

El cap de Govern i el secretari d’estat per a les relacions amb la Unió Europea explicaran dilluns vinent en roda de premsa les interioritats del document enviat per la Comissió Europea i el posicionament andorrà.