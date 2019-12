El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presidit aquest dilluns al matí la primera trobada de la recentment creada Comissió de seguiment de les línies de transport nacional regular de viatgers. La trobada de treball ha servit per validar els canvis efectuats sobre el servei els darrers mesos arran de la nova concessió, com ara l’ampliació de freqüències i la creació de la nova línia circular.

La comissió neix amb l’objectiu de fer propostes i suggeriments sobre aspectes del funcionament de les línies i per això, tal com ha explicat el ministre, “la primera trobada ja ha servit per posar sobre la taula possibles canvis en les freqüències en aquells moments del dia amb menys demanda” o també “la possibilitat de reduir les tarifes per alguns dels abonaments”.

A més, també s’està actuant sobre el calendari previst perquè al llarg del 2020 es puguin posar en marxa de manera definitiva l’aplicació Mou_t_b i les pantalles informadores que ajudaran als usuaris a escollir el recorregut més adient per anar d’un punt a un altre així com de l’horari previst d’arribada de l’autobús i del temps que es triga a fer el trajecte. “L’objectiu és anar en la direcció de pacificació de l’espai públic i la sostenibilitat i donar el millor servei”, ha destacat el titular de la cartera un cop acabada la reunió.

Durant la reunió de treball tots els actors de la comissió han valorat positivament les darreres dades sobre la utilització del servei. Al setembre d’enguany, quan es va posar en marxa la nova concessió, hi havia 274.637 usuaris mensuals i aquest passat novembre la dada s’enfilava fins als 306.629, prop de 20.000 usuaris més que el mateix mes de l’any passat. La dada d’usuaris també ha incrementat al Bus exprés tenint en compte els anys anteriors.

El ministre, també ha destacat que el nombre de queixes i reclamacions ha descendit de manera destacable després de les primeres setmanes de la posada en marxa del servei.

La comissió està formada per un membre de cadascuna de les dues empreses adjudicatàries: cinc membres nomenats pels ministeris competents en matèria de Medi Ambient, Educació, Ordenament Territorial, Transports i Afers Socials; un nomenat per la Taula Nacional de Mobilitat; un nomenat pels comuns; i un assessor de l’eina de gestió de mobilitat intermodal de FEDA.