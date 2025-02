La Comissió de seguiment de la pesca valida les directrius de la temporada de pesca de 2025

Un infant provant sort amb la seva canya de pescar (Comú d’Encamp)

La Comissió de seguiment de la pesca ha celebrat aquest dilluns al matí la sessió ordinària, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. En la trobada s’ha fet el balanç de la temporada de pesca 2024 i s’han consensuat i validat les directrius per a la nova temporada de pesca 2025, que seran publicades en la corresponent ordre ministerial al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

La temporada de pesca 2025 s’iniciarà el proper 14 de març amb l’obertura de l’acotat intensiu de l’estany d’Engolasters i de l’acotat sense mort del riu Gran Valira. L’obertura de la pesca a la resta de rius i als acotats de pesca en riu s’efectuarà el dissabte 5 d’abril. Així, s’estableix el dissabte, dia 7 de juny, com el dia d’inici de la temporada en els estanys, llacs i la resta d’acotats.

Precisament, s’ha fet èmfasi en l’auge de la pràctica de la pesca entre els pescadors menors de 18 anys del país (un 26,5% més, respecte l’any passat, en la modalitat de pesca sense mort). La pesca sense mort es practica únicament mitjançant l’ús d’esquers artificials d’un sol ham i aquest ha de ser sense arpó o amb l’arpó xafat. A més, els exemplars capturats han de ser retornats vius immediatament a l’aigua.

Amb l’objectiu d’oferir peixos de més qualitat, s’ha acordat repoblar amb truitetes estanys i rius sense població natural, perquè tinguin un creixement i un comportament més natural.





Les dates de la temporada queden fixades de la següent manera:

Lloc Règim de pesca Data d’obertura Data de tancament Acotat de l’estany d’Engolasters Acotat intensiu Acotat del Gran Valira (al riu Gran Valira, de la confluència del Valira d’Orient i del Valira del Nord fins a la frontera i a la part baixa del riu d’Os fins al pont de la ITV) Acotat de pesca sense mort 14-3-2025 16-11-2025 Rius i cursos d’aigua Lliure Tram del riu Valira del Nord de la confluència del riu de Segudet fins al pont d’Ordino Pescadors menors de 14 anys Acotat de la Cortinada (al riu Valira del Nord, des del pont d’Arans fins al pont del Vilar) Acotat d’Encamp (al riu Valira d’Orient, de la confluència amb el riu Aixec fins al pont de FEDA) Acotat de pesca sense mort 5-4-2025 Acotat d’Incles (al riu d’Incles, des del pont de la Baladosa fins al pont del Llarg) 12-10-2025 Acotat de Canillo (al riu Valira d’Orient, des del pont d’Aina fins al pont de la rotonda nord de Canillo) Acotat d’Erts (al riu d’Erts, des del barranc del Mamó fins a la confluència amb el riu d’Arinsal) Acotat de l’estany Primer dels Pessons (estany i afluents) Acotat del cercle dels Pessons (estanys, basses i rius, excepte el Primer) Acotat natural Llacs, estanys, basses i masses d’aigua Lliure Acotat de Tristaina (estany Segon, estany Tercer i els rius entre els tres estanys) Acotat intensiu Acotat de l’estany Primer de Tristaina 7-6-2025 Acotat de l’estany del Mig de l’Angonella Acotat del segon estany de Juclà Acotat de 2-11-2025 Acotat de l’estany del Mig d’Ensagents pesca sense Acotat del parc natural de la Vall de Sorteny (riu de Sorteny d’aigües amunt del portell de Sorteny, riu de la Cebollera, riu de la Serrera, riu de l’Estanyó i estany de l’Estanyó) mort Llac del Cubil Sense mort Temporada de pesca de la granota roja (Rana temporaria) Llicència especial 14-3-2025 12-10-2025





Es mantenen sense canvis per a la temporada de pesca 2025, els escenaris de pesca, la longitud mínima i el nombre de peixos següents que, una vegada pescats, es poden conservar o transportar per pescador i dia:

Lloc Longitud mínima del peix Nombre de peixos Riu Valira del Nord (de la confluència amb el riu d’Arinsal fins a la confluència amb el Gran Valira) Riu Valira d’Orient (de la confluència amb el riu del Forn fins a la confluència amb el Gran Valira) 30 cm 8 Tram del riu Valira del Nord de la confluència del riu de Segudet fins al pont d’Ordino 2 Rius i estanys lliures, no sotmesos a règim especial 20 cm 8 Acotat intensiu de l’estany d’Engolasters Acotat intensiu de Tristaina Acotat del cercle dels Pessons 23 cm 4 Acotat de pesca sense mort de l’estany Primer de Tristaina Acotat sense mort del Gran Valira Acotat sense mort de la Cortinada Tots els peixos Acotat sense mort d’Encamp han de ser Acotat sense mort d’Incles retornats vius 0 Acotat sense mort de Canillo a l’aigua Acotat sense mort de l’estany Primer dels Pessons Acotat sense mort d’Erts Sense mort del Llac del Cubil Estany de l’Estanyó, riu de Sorteny d’aigües amunt del portell de Sorteny, riu de la Cebollera, riu de la Serrera, riu de l’Estanyó i altres riuets 8 salmons Acotat del parc natural de la Vall de Sorteny de font Acotat de pesca sense mort de l’estany del Mig de l’Angonella 20 cm – Acotat de pesca sense mort del segon estany de Juclà 0 truita Acotat de pesca sense mort de l’estany del Mig d’Ensagents fario





Així mateix, els imports de les llicències de pesca, de les quotes de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) i dels permisos d’acotat per a la temporada 2025 queden fixats com segueix:

Imports de les llicències i de les quotes de la FACIP (euros) Llicència FACIP Total Andorrans i residents, menors de 10 anys 0,00 0,00 0,00 Andorrans i residents, menors de 14 anys 0,00 0,00 0,00 Andorrans i residents, menors de 18 anys 4,50 4,50 9,00 Andorrans i residents, menors de 65 anys 32,00 32,00 64,00 Llicència Andorrans i residents, 65 anys o majors 15,50 15,50 31,00 de Andorrans i residents, sense mort 16,00 16,00 32,00 temporada Andorrans i residents, Conava 0,00 0,00 0,00 Estrangers 72,50 72,50 145,00 Estrangers, sense mort 31,50 31,50 63,00 Llicència especial de la granota 4,50 0,00 4,50 Llicència turística diària 12,00 12,00 24,00 Llicència turística diària <14 anys 5,50 5,50 11,00 Llicència Llicència turística diària sense mort 6,00 6,00 12,00 turística Llicència turística diària sense mort <14 anys 3,00 3,00 6,00 Llicència turística de 3 dies 25,00 25,00 50,00 Llicència turística de 3 dies <14 anys 11,50 11,50 23,00 Llicència turística de 3 dies sense mort 11,50 11,50 23,00 Llicència turística de 3 dies sense mort <14 anys 5,50 5,50 11,00

Es recorda que la llicència de pesca de temporada està composta pel Carnet de Pescador, que és personal i intransferible, i pel rebut de pagament de la llicència de la temporada en curs. La tinença i el port d’aquests dos documents són obligatoris per a practicar la pesca tant per als pescadors andorrans, per als residents i per als no residents. Els pescadors poden renovar la llicència de pesca de la temporada mitjançant el pagament per e-Tràmits, si disposen del M.I.L o de Certificat Electrònic i del Carnet de Pescador.