La Comissió de Seguiment de la Caça aprova els primers plans de l’isard després de l’aprovació de la nova Llei de caça

La Comissió de Seguiment de la Caça, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha reunit aquest dijous per a aprovar els plans de caça de l’isard de 2025. Tenint en compte les dades obtingudes dels recomptes que s’han fet sobre el terreny les últimes setmanes per part del Cos de Banders, amb la participació de caçadors, s’han comptabilitzat un total de 1.409 isards en tot el territori, una xifra similar a la registrada l’any passat (1.375) i idèntica a la de 2023. Aquestes dades demostren un bon estat de salut de la cabana i una tendència a l’estabilitat de la població.
Amb base a aquestes dades, la Comissió de Seguiment de la Caça, després de l’aprovació de la nova Llei i del nou reglament de caça, ha aprovat el pla de caça de l’isard en terreny cinegètic comú i, per primer cop, ha aprovat els plans de caça en el vedat de caça de Xixerella i un pla de caça conjunt per als vedats de Ransol i de Sorteny, amb un total de 223 captures que es distribueixen com segueix:
|Població d’isards recomptats
|1.119 isards
|Índex de creixement
|21,89%
|Índex de captura
|20%
|Nombre total de captures en terreny cinegètic comú i vedats de caça de Xixerella, de Ransol i Sorteny
|223 captures
|Nombre de captures en terreny cinegètic comú
|201 captures
|Nombre de captures en el vedat de caça de Xixerella
|8 captures
|Nombre de captures en els vedats de caça de la vall de Ransol i del parc natural de la Vall de Sorteny
|14 captures
|Nombre de sol·licitants al pla de caça en terreny cinegètic comú i vedats de caça de Xixerella, de Ransol i Sorteny
|394 sol·licituds
Pel que fa al nombre de caçadors sol·licitants, és d’un total de 394, el que representa gairebé la meitat dels caçadors que es van inscriure l’any passat. Aquesta diferència s’explica pel canvi de normativa aplicat enguany que permet la inscripció a la setmana de l’isard en modalitat individual, i en modalitat de colla. Així mateix, la nova normativa, entre altres aspectes, estableix com a novetat l’atorgament d’anelles personals i intransferibles per a la caça de l’isard.
Pel que fa en terreny cinegètic comú, la setmana de l’isard se celebrarà del 14 al 21 de setembre. El període autoritzat per a la realització de les captures en els vedats de caça de Xixerella, de Ransol i de Sorteny, es distribuirà per períodes de quinze dies del 22 de setembre al 9 de novembre (excloent la setmana del 13 al 19 d’octubre). El sorteig de les llicències especials de caça de l’isard per aquests plans de caça està previst per al dia 19 d’agost.
Els membres de la Comissió han volgut posar èmfasi en la importància de la seguretat en la pràctica de la caça, tant per les persones que ho fan com pels usuaris del medi natural en general. Així es recorda la possibilitat de consultar en línia les zones vedades de caça i de seguretat d’activitat humana vigents. També, els membres s’han mostrat satisfets amb la nova modalitat de caça de l’isard que persegueix un sistema més just i prudent, sempre tenint en compte na gestió cinegètica basada en criteris tècnics.
Pla de caça de l’isard al Vedat de caça d’Enclar
Finalment, la comissió també ha validat el pla de caça al vedat de caça d’Enclar. En aquest espai s’han comptabilitzat 290 exemplars, i per tant s’han validat un total de 38 captures selectives i 2 de trofeu mascle. El sorteig per a aquest pla de caça està previst per al mateix dia 19 d’agost.
Les llicències especials de caça i les anelles de captures, atribuïdes per sorteig, es podran recollir al Servei de Tràmits del Govern a partir del dia 1 de setembre, previ pagament de l’import corresponent. Els pagaments es poden efectuar mitjançant la Seu Electrònica (www.e-tramits.ad) o al Servei de Tràmits del Govern.
El nou permís de caça es lliurarà automàticament a les persones caçadores que obtingut una llicència especial de caça, per als plans de caça de l’isard, del mufló o del cabirol. Per a la pràctica de la caça de la resta d’espècies, es pot sol·licitar l’expedició del permís de caça al correu medi_natural@govern.ad, adjuntant la sol·licitud escanejada, amb una foto actual. Es pot igualment sol·licitar el permís de caça al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de manera presencial. Per a les persones caçadores titulars del carnet de caçador la temporada 2024-2025, l’expedició del permís de caça és gratuïta.
Sorteig dels plans de caça del cabirol i muflons
Per altra banda, ahir es van celebrar els sortejos de les captures dels plans de caça del cabirol i del mufló. El proper dimecres, 13 d’agost, es publicaran els resultats al BOPA. Es recorda que enguany, els adjudicataris d’una captura de mufló mascle en la unitat de gestió Est-Oest, podran, una vegada l’hagin efectuada, sol·licitar una segona anella de mascle per a la unitat de gestió Oest, a comptar del dia 1 de desembre. Aquest procediment també s’aplica en cas de captura d’un cabirol mascle en terreny cinegètic comú per a sol·licitar una captura de femella.