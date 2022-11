La Comissió de Festes i el Comú d’Encamp obren un concurs per a escollir el cartell del Carnaval

La Comissió de Festes i el Comú d’Encamp obren un concurs per a escollir el cartell de Carnaval de l’edició 2023. Aquesta iniciativa obre la porta a que artistes, professionals del disseny gràfic, estudiants o aficionats de les arts gràfiques puguin aportar la seva creació perquè esdevingui la imatge de la propera edició d’aquesta tradicional festa encampadana.

L’organització ja va fer un pas endavant l’any passat, on una artista local, va ser l’encarregada d’elaborar el cartell, i aquest any s’ha volgut fer el salt més participatiu, a través d’un concurs, on la proposta guanyadora serà premiada amb 400 euros i la signatura del cartell de l’edició 2023.

El termini per a presentar les propostes acabarà el 19 de desembre a les 12 h del migdia, i les condicions per a presentar-se al concurs es poden consultar en les bases publicades aquí.

Nelson Damas, representant de la Comissió de Festes, ha remarcat que “el Carnaval d’Encamp és una de les tradicions més arrelades i de les festes més conegudes al país i volem que el cartell prengui més protagonisme per a recordar cada anualitat i per a fer la festa encara més participativa”. Damas ha recordat que recentment la comissió de Festes ha fet una crida a tots els joves que vulguin participar de la propera edició del Carnaval perquè comencen els assajos.

El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha explicat que “s’exposaran els cartells participants al concurs durant els dies de Carnaval per a donar visibilitat als artistes i dissenyadors participants”, i per tant animem a tothom, que tingui inquietuds i coneixements en l’àmbit artístic, a participar-hi.

Consulta les bases AQUÍ