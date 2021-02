La comèdia centra 58a Temporada de Teatre conjunta de Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella

L’humor és el protagonista indiscutible de la 58a Temporada de Teatre conjunta entre Andorra la Vella i Sant Julià, que torna el proper 4 de març amb la voluntat de continuar programant un cartell de qualitat i mantenir les bones xifres d’espectadors malgrat les limitacions derivades de la pandèmia. Noms destacats del teatre català com Carles Sans, Joan Pera, Bruno Oro, Clara Segura o Carlota Olcina protagonitzen el cicle de primavera, que també dona cabuda, com és habitual, a les produccions nacionals.

La nova Temporada arrenca al Centre de Congressos d’Andorra la Vella el proper 4 de març (20.30 h) amb Carles Sans, un dels integrants de Tricicle que, després de la desaparició definitiva de la companyia que tants èxits ha assolit al llarg de 40 anys s’embarca en Per fi sol!, un projecte personal per explicar anècdotes personals i professionals viscudes durant l’època de Tricicle. Revelarà, en definitiva, els secrets d’una companyia molt estimada i ho farà tant a través del monòleg com d’una galeria de personatges que aniran articulant les divertides històries de l’actor.

La propera cita serà el 25 de març a l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria (21.30 h), que presenta Classe, amb Pol López, Carlota Olcina i Pau Roca que, a través de la comèdia, exposaran situacions per reflexionar sobre la gestió de les dificultats que constantment ens planteja la vida.

Aquesta 58a Temporada ha rescatat Cobertura, que el Comú d’Andorra la Vella ja va programar per a l’abril de l’any passat i que va quedar suspesa a causa del confinament. Serà el 15 d’abril (20.30 h), també al Centre de Congressos, amb els reconeguts actors Clara Segura i Bruno Oro, que transportaran el públic al món del cinema a través d’un bon grapat de personatges hilarants, la majoria dels quals coneguts per la sèrie televisiva Vinagre que TV3 va produir fa uns anys amb molt d’èxit.

El quart espectacle tindrà lloc el 29 d’abril (21.30 h) a Sant Julià de Lòria amb Joan Pera i David Olivares com a caps de cartell, que tornen a treballar plegats en el projecte Alguns neixen estrellats. Duran a escena un espectacle divertit que narra el dia a dia d’un protagonista amb una mala sort infinita que evoca el públic a alguns dels personatges més universals de la comèdia.

Andorra la Vella tancarà la seva Temporada el 16 de maig (18 h) al Teatre Comunal amb la darrera producció de la Jove Companyia d’Andorra, Jocand: La tercera onada, un drama que versiona el text teatral ‘La Ola’ i la novel·la ‘The Wave’. Sota la direcció de Juanma Casero i Irina Robles, s’explica com un exercici de classe per entendre el sorgiment del nazisme s’escapa de les mans i es converteix en un experiment sobre la naturalesa de l’ésser humà i les facilitats per repetir errors històrics.

L’avantsala, la darrera producció de La Cía. És grata i sota la direcció de Juanma Casero, tanca el programa de primavera a l’Auditori Claror els dies 20, 21 i 22 de maig (21.30 h).

D’altra banda, el Festival de Pallasses, que habitualment té lloc al maig tot i que l’any passat no es va poder dur a terme a causa de la pandèmia, tornarà a l’octubre. Des del Comú d’Andorra la Vella ja s’han engegat els contactes amb la seva directora artística, Pepa Plana, per poder-lo tirar endavant novament al Teatre Comunal.

1,5 metres entre blocs de butaques

Els aforaments de les representacions es mantenen amb reduccions, tal com estableixen els protocols sanitaris per evitar la transmissió de la COVID-19. La venda d’entrades es continuarà, doncs, fent en blocs de butaques, amb la separació reglamentària d’1,5 metres entre els respectius blocs per garantir la distància de seguretat. Es recomana, a més, prioritzar la compra d’entrades per Internet, a través de www.andorralavella.ad/entrades (a Andorra la Vella es posen a la venda demà, dimecres) i www.santjulia.ad/entrades per evitar desplaçaments i acumulacions de persones als punts de venda físics del Centre Cultural La Llacuna i l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella i el Centre cultural i de congressos lauredià. També s’aconsella als assistents que no imprimeixin l’entrada i que el dia de la representació la presentin amb un dispositiu mòbil.

El dia de l’espectacle, a més, els accessos i sortides de la sala es faran de manera ordenada per assegurar el distanciament entre els assistents i les sales es desinfectaran abans i després de cada funció.

Durant la presentació del cicle, el conseller de Cultura i de Promoció Turística d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, i la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, han destacat l’esforç i el treball conjunt per presentar una nova temporada amb la màxima normalitat possible i seguir esmerçant esforços perquè la cultura no s’aturi malgrat la pandèmia. També han coincidit en el fet que s’han programat obres pensades per fer passar una bona estona el públic, amb la comèdia i l’humor com a bons antídots.

Les entrades oscil·len entre els 10 i els 22 euros i novament els dos departaments de Cultura, que han mantingut tarifes, ofereixen descomptes i promocions.