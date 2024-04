La Colla Laurediana celebrarà la 2a edició de la Fira d’Abril

Programa de la Fira d’abril del dia 20

La Colla Laurediana torna a apostar aquest 2024, entre d’altres, per a mantenir la tradicional Fira d’Abril que tindrà lloc el 20 i 21 d’abril al jardí de la Morera (plaça de la Germandat) amb la col·laboració del Comú de Sant Julià i la participació de Bare Nostrum, El Cantàbric, Art i Pa i l’escola de dansa espanyola d’Encamp. Comptarà amb actes populars en què la música i la gastronomia andalusa seran els protagonistes.

La Fira d’Abril Laurediana serà un esdeveniment ple de diversió i pensat per a tota la família. Tant dissabte 20 com diumenge 21 es duran a terme actuacions en directe d’artistes del país com Johel Artista, Francisco Amat, Alba Cañabate & Marc Medeiros i els grups de ball flamenc Alendoy Flamenc Andorra i l’escola de dansa espanyola d’Encamp.

El concert estrella anirà a càrrec del grup de rumba DeCantera, un trio barceloní d’experiència i renom a Barcelona, format per Kevin Morales, Alex Morales i Rubén Auñon, una formació amb un repertori basat en les versions de grans temes de la rumba flamenca i catalana i que inclouen Los Chichos, los Rebujitos o versions de cançons actuals.

A més, hi haurà animació en viu a càrrec de la Colla Laurediana i DJ convidats que posaran la música i l’ambient per a gaudir al màxim d’aquest esdeveniment amb ambientació festiva i andalusa.

Les propostes gastronòmiques aniran a càrrec dels restaurants Bare Nostrum, El Cantàbric i Art i Pa, i oferiran una selecció de plats típics d’Andalusia d’acord amb els moments musicals que es viuran.