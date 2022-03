La coalició entra una pregunta perquè el Govern detalli els concursos d’assessorament lingüístic

Els presidents dels grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos), Carles Enseñat, Ferran Costa i Carles Naudi d’Areny-Plandolit han comparegut aquest dimarts en roda de premsa per informar de la presentació a Sindicatura d’una pregunta escrita.

Concretament, la coalició demana al Govern que faci públic els imports anuals que ha destinat a assessorament lingüístic i formació en idiomes dels treballadors públics entres els anys 2015 i 2021. La petició inclou a les empreses públiques i parapúbliques. Tal com han explicat els presidents, la pregunta també sol·licita a l’Executiu que desglossi com s’han repartit aquests imports entre les empreses que han prestat aquests serveis, així com el detall de tots els concursos públics sobre la matèria que s’han fet en aquest període.

Finalment, es demana al Govern una relació de les adjudicacions directes durant el període esmentat relacionades amb assessorament lingüístic i formació en idiomes. La presentació d’aquesta pregunta escrita, que haurà de ser publicada al Butlletí del Consell General, mostra el clar compromís dels grups de la majoria amb la preservació de la transparència de les institucions i perquè s’esvaeixi qualsevol dubte sobre el procediment d’aquestes adjudicacions públiques. De fet, tal com han remarcat els presidents dels grups parlamentaris de la coalició, gran part de la informació sol·licitada ja és pública fent una recerca al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).