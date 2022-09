La coalició de la majoria estableix les bases per al creixement urbanístic sostenible d’Andorra

El Consell General ha aprovat aquest dimecres un text legislatiu encarat a garantir la sostenibilitat del creixement urbanístic d’Andorra, a establir les bases per a una construcció més harmònica i equilibrada i a evitar una saturació que posi en perill els recursos, el medi natural i la capacitat de les infraestructures i instal·lacions nacionals.

A la vegada, també aposta i se centra en regular el creixement turístic, concretament els habitatges d’ús turístic. El Projecte de llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, i la Llei general de l’allotjament turístic s’ha aprovat només amb els vots favorables dels grups parlamentaris de la majoria, Demòcrates, Independent i Ciutadans Compromesos.

Per la seva banda, Terceravia finalment ha votat en contra i pel que fa al Grup Socialdemòcrata davant una llei decisiva i valenta ni tan sols ha participat del debat sobre la votació de la llei i ha decidit abandonar l’Hemicicle.

La llei no és extensa, però sí que compta amb mesures cabdals. Per una banda, estableix que els comuns, en el termini màxim d’un any, elaborin estudis de capacitat de càrrega màxima de les seves parròquies i incorporar les seves conclusions als seus plans d’ordenació i urbanisme.

Mentre no estiguin aprovats aquests estudis, l’aprovació de nous plans parcials, de projectes d’urbanització i l’atorgament de llicències d’edificació d’obres de nova planta d’edificacions i d’instal·lacions de tota mena resten sotmesos a un informe favorable dels ministeris competents en Urbanisme i Medi Ambient. Govern i comuns seran els qui definiran els criteris, via reglament. En qualsevol cas, ni els habitatges unifamiliars ni els plurifamiliars en règim de lloguer necessitaran passar per aquest procés.

Pel que fa als habitatges d’ús turístic, s’estableix una moratòria de dos anys de noves autoritzacions en apartaments i estudis. També durant aquest període, el Govern haurà d’elaborar un estudi que avaluï les repercussions actuals, futures, econòmiques i socials de l’activitat turística.

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Mònica Bonell, ha defensat el vot favorable per un tema de “responsabilitat”. “És la nostra responsabilitat actuar. Per a alguns amb aquesta llei actuem massa, i alguns ens diran que actuem massa poc. Però és el moment d’aturar-nos, amb serenor, és el moment de dotar-nos de totes les eines que tenim al nostre abast, que ens permetin teixir el model urbanístic i d’interacció amb el territori que volem per a Andorra”, ha manifestat durant la seva intervenció.

També ha demanat “calma i tranquil·litat” a promotors i propietaris, garantint-los que “no estem aprovant cap moratòria, sinó implementant un factor més de valoració a les autoritzacions de construcció que concedeixen els comuns”. En relació amb la part de la llei que estableix una suspensió de les llicències d’habitatges turístics, ha justificat la mesura perquè la proliferació d’aquesta tipologia d’allotjament (amb més de 13.000 llits actualment al país), pot perjudicar la qualitat del turisme i contradiu la demanda de la ciutadania pel que fa a habitatges a preus moderats.

Per la seva banda, el president suplent del Grup Parlamentari Independent, Marc Magallon, ha subratllat que Andorra no pot mantenir el creixement urbanístic dels últims 40 anys en els quals “hem més que doblat la població” i ha argumentat que “es fa necessari un estudi acurat de com les noves construccions impactaran en el territori i en els serveis i infraestructures bàsiques” més enllà dels límits parroquials.

Magallonn ha detallat que caldrà garantir que “la xarxa viària podrà assumir els desplaçaments extra que es realitzaran, que l’hospital seguirà dimensionat a la població del país i que FEDA podrà garantir el subministrament elèctric” entre altres.

Pel que fa a la suspensió de dos anys en l’atorgament de noves llicències d’apartaments turístics, el president suplent del GPI, ha assegurat que “incentivarà que una part d’aquests passin al mercat del lloguer residencial durant aquest període” i ha afegit que “permetrà finalitzar els estudis per a garantir l’estabilitat del sector turístic andorrà”.

Finalment i durant la intervenció en nom de Ciutadans Compromesos, el president suplent Raul Ferré ha considerat que la llei és “la resposta a un clam popular que ressona fa dies” i, apel·lant als consellers presents (i no presents, en al·lusió als socialdemòcrates), ha opinat que “el que no voldria és, d’aquí a uns anys, haver d’explicar per què, quan vam poder, no vam ordenar el creixement urbanístic per a cuidar les nostres muntanyes i qualitat de vida”.