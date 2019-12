Els partits en el Govern proposen sancionar aquells que escupin o facin les seves necessitats en espais públics. És una de les qüestions que ara no està regulada a la llei de seguretat pública i que volen que s’hi reculli. També que s’incorporin sancions econòmiques per als conductors que condueixin sota els efectes de l’alcohol o les drogues.

Que es prohibeixi escopir, orinar i defecar al carrer i als espais públics urbans i als transports públics, i també a aquells espais i béns privats que confrontin amb els públics. Qui s’enxampi cometent una infracció com aquesta se’l podria multar amb 300 euros. És una de les qüestions que els partits al Govern han demanat afegir a la llei de seguretat pública per endurir les sancions.

També s’endureixen els delictes relacionats amb la venda i la cessió d’alcohol a menors d’edat. En el primer cas, fins ara estava tipificat com a infracció administrativa i ara queda penalitzat com a delicte, amb pena de presó o arrest fins a un any i una multa fins a 6.000 euros. En el segon cas, es tractaria d’un delicte menor que ha de ser castigat amb pena d’arrest i multa fins a 1.000 euros.

Pel que fa a la seguretat viària, s’afegeix una sanció econòmica per a aquells conductors que circulin sota els efectes de drogues. Als conductors privats se’ls imposarà una multa de 600 fins a 3.000 euros. Per als conductors de transport de passatgers o vehicles pesants, la sanció pot anar des de 1.200 fins a 6.000 euros.

En la lluita contra la drogodependència en menors, Ciutadans Compromesos, Demòcrates i Liberals insten el Govern a actualitzar el pla en un termini de tres mesos.

El text s’ha de treballar ara en comissió, però d’entrada s’encomana als comuns que modifiquin les seves ordinacions comunals que contradiguin la llei en un màxim de tres mesos des del dia que entri en vigor.