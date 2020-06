La cinquena edició dels Festivals de Senderisme dels Pirineus oferirà més de 80 activitats

Els Festivals de Senderisme dels Pirineus arriben enguany a la cinquena edició amb un total de vuit esdeveniments programats, que oferiran més de 80 activitats de juliol a octubre, habitualment els caps de setmana. El director de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere Porta; el director de l’Agència Catalana de Turisme, David Font; el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, i l’alcalde de Saldes, Moisès Masanas, els han presentat aquesta setmana en un acte que ha tingut lloc en aquest municipi del Berguedà. La presentació ha estat dinamitzada pel meteoròleg Francesc Mauri.

Per ordre cronològic, els Festivals de Senderisme tindran lloc al Berguedà (4-5 de juliol), que s’incorpora com a novetat a l’edició d’enguany; la Vall Fosca (30 de juliol-2 d’agost); la Vall d’Aran (24-30 d’agost); l’Alt Empordà (25-27 de setembre); la Conca Dellà (2-4 d’octubre); la Garrotxa (2-4 d’octubre); la Vall de Boí (10-12 d’octubre), i el Ripollès (16-18 d’octubre).

Descoberta del patrimoni pirinenc

Amb una durada d’entre dos i set dies, els festivals ofereixen rutes guiades a uns preus inferiors als habituals a càrrec de guies locals i també activitats complementàries per a la descoberta del patrimoni cultural, natural i gastronòmic de les valls pirinenques. A diferència de les fires turístiques, que se solen celebrar en un recinte o pavelló, els festivals estan descentralitzats. Així, les activitats es reparteixen pels diversos indrets del territori que acull cada festival, incloent-hi espais naturals d’alt valor, com ara 6 parcs naturals i l’únic parc nacional de Catalunya.

Aquests esdeveniments s’inspiren en els walking festivals dels països centreeuropeus, on estan molt consolidats, sobretot al Regne Unit. Les Illes Canàries ja han estat escenari de diverses edicions d’aquestes trobades. Els festivals combinen itineraris per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills, amb propostes per als més avesats a recórrer llargues distàncies. També s’ofereix alguna ruta pensada per a persones amb mobilitat reduïda (al Garrotxa Volcanic Walking). A més de les rutes a peu, les activitats programades permeten conèixer la cultura local: tastets gastronòmics, visites a museus, concerts, rutes culturals o activitats de nit complementen les caminades.

El president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall Carrillo, ha explicat que “amb la situació viscuda en els darrers mesos, té més sentit que mai tirar endavant iniciatives com aquestes, i més essent un territori ric en paisatge, gastronomia i patrimoni”. Així, “l’edició berguedana del festival posa en valor aquests tres elements: el paisatge a través de les excursions amb nivells de dificultat per a tots els públics, amb el valor afegit d’acompanyar-les de la gastronomia. Al Berguedà tenim allò que la gent necessita ara, que és esbargir-se, aire fresc, contacte amb la natura i gaudir dels nostres productes“, ha valorat.

A la primera edició dels festivals, celebrada l’any 2016, quatre territoris pirinencs van organitzar aquests esdeveniments, en què van participar un total de 600 persones. A la segona edició s’hi van afegir dos territoris més i els visitants van créixer fins als 800. El 2018 els Festivals van aplegar 1.365 participants i el 2019, amb 11 festivals, un total de 2.317 visitants.

Un producte amb marca territorial

L’IDAPA, a través de la Taula de Camins, és l’organisme públic, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, que coordina els festivals pirinencs, procurant que els esdeveniments compleixin uns criteris comuns definits amb els parcs naturals del territori. El director de l’IDAPA, Pere Porta, ha emfasitzat que “els Festivals, impulsats per la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, pretenen potenciar el senderisme i el guiatge, com a sectors econòmics que ofereixen oportunitats per al desenvolupament, i ajudar a reconèixer i consolidar la professió de guia als Pirineus”.

L’IDAPA forma part del Programa Pirineus, una iniciativa de treball conjunt liderada per l’Agència Catalana de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement i formada també pel Consell General d’Aran, la Diputació de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida (Ara Lleida) i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Aquest programa té per objectiu la promoció internacional de la Marca Turística Pirineus.

Per la seva part, l’alcalde de Saldes, Moisès Massanes, ha volgut agrair el fet d’acollir la presentació dels Festivals de Senderisme del Pirineus, “especialment en aquest any tan difícil i sent la primera vegada que el Berguedà forma part d’aquests festivals”. “Des de Saldes hem apostat fortament per la sostenibilitat a tots els nivells i creiem que s’ha de visualitzar en l’oferta turística i en la creació de producte sostenible”, ha recordat.

Per a Massanes, “aquesta iniciativa encaixa perfectament amb el nostre model de desenvolupament, ja que posa en valor el paisatge, el patrimoni i el producte local d’una forma pausada i tranquil·la, tal com volem que sigui el visitant que escull el nostre destí per gaudir del seu temps de lleure i de vacances.”

Turisme de proximitat a l’aire lliure

Enguany es preveia la celebració d’11 festivals, el mateix nombre que l’any passat, però tres s’han hagut de cancel·lar per les restriccions derivades de la pandèmia de la COVID-19: els de la Cerdanya, la Pica d’Estats i la muntanya d’Alinyà.

Els vuit que sí es podran dur a terme han treballat per adaptar-se a tots els protocols d’higiene i seguretat recomanats per les autoritats sanitàries i turístiques. En aquest sentit, tant les entitats organitzadores com les empreses de guiatge que acompanyaran els visitants durant les rutes a peu vetllaran per fer les activitats amb grups reduïts de persones, mantenir la distància de seguretat entre els participants i garantir que portin mascareta (si cal, oferint-ne de gratuïtes) i es rentin les mans.

Cal tenir en compte, però, que esdeveniments com els Festivals de Senderisme són de per sí una opció de turisme rural i de natura idònia en el marc d’aquestes recomanacions. Es tracta de rutes i trobades a l’aire lliure a l’alta muntanya, en grups petits i amb reserva prèvia. També és una oportunitat per conèixer el patrimoni històric, cultural i gastronòmic de les comarques pirinenques i recolzar el seu teixit econòmic de petits productors.

Durant la presentació, el director de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), David Font, ha afirmat que, “ara més que mai, hem de reactivar el sector turístic català per evitar el tancament de moltes petites i mitjanes empreses”. Segons Font, “la pandèmia del coronavirus ha tingut un impacte devastador per a un sector que s’ha paralitzat d’un dia per l’altre i, per tant, el turisme és un dels sectors que requereix una ajuda més directa”.

Per això, el representant de l’ACT ha afirmat que enguany una bona manera de reactivar Catalunya “és acostar-nos a descobrir tots els seus encants, els que ja coneixíem o els que ens faltaven per descobrir. I els Festivals de Senderisme dels Pirineus ens ofereixen no només localitzar tots aquests racons sinó també fomentar el teixit econòmic local”.

Font també ha explicat que l’ACT treballa per posicionar els diferents atractius turístics que té Catalunya. Per això, a través de diferents projectes, com ara el Programa Pirineus i la marca Senderisme a Catalunya, es pretén donar a conèixer “tots els recursos turístics que fan que el potencial turístic català sigui un actiu molt positiu per a l’economia del país”.