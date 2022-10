La cinquena edició del Job Meeting aplega 16 empreses i 160 aspirants

La Trobada de Treball de la temporada d’hivern 2022-2023, impulsada pel Servei d’Ocupació d’Andorra, ha posat en contacte a 16 empreses amb 160 persones que estan en recerca de feina o en recerca de millora del seu lloc de treball. L’acte, que ha tingut lloc al Centre de Formació Professional d’Aixovall, ha permès a les empreses exposar les seves necessitats contractuals i oportunitats laborals.

La jornada ha començat a les 10 hores amb la presentació, per part de les empreses, de les oportunitats laborals que ofereixen de cara a la temporada d’hivern, així com les condicions dels llocs de treball i els requisits per a accedir-hi. Posteriorment, en un espai habilitat amb estands per a cada empresa, les persones interessades han pogut presentar la seva candidatura i passar una primera entrevista laboral amb els responsables de recursos humans de les empreses en què els ha interessat postular.

El secretari d’Estat d’Economia i Empresa, Èric Bartolomé, ha destacat l’èxit de participació d’aquesta jornada, que permet no només oferir un lloc de treball a les persones que es troben en recerca, sinó també a persones que desitgen canviar i millorar la seva situació laboral actual. La jornada, ha dit el secretari d’Estat, ofereix una interlocució directa entre les empreses i els aspirants.