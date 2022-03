La cinquena edició de la Skimo Femení acull 315 participants

La cinquena edició de la cursa d’esquí de muntanya Skimo Femení, que s’ha desenvolupat a l’estació de Vallnord-Pal Arinsal aquest diumenge pel Dia Internacional de la Dona, s’ha executat amb dues modalitats: l’Esquí de Muntanya que iniciava al Pla de la Caubella i finalitzava al Pic del Cubil i les raquetes de neu, que començaven també al Pla de la Caubella fins al Pla de la Cot i després les corredores havien de tornar al Pla de la Caubella.

En total, l’esdeveniment ha aconseguit 315 inscripcions, de les quals 195 han estat de Skimo i 122 de raquetes. La resta d’inscripcions han estat de fila 0 de les quals 11 han estat homes. Tot i ser una cursa en honor al Dia Internacional de la Dona, també s’ha destacat la participació masculina que malgrat no dur dorsal ni puntuar, també han volgut donar el seu suport.

En esquí de muntanya, en categoria individual, Loli Mellado, que l’any passat assolia la tercera posició, ha estat la guanyadora amb un temps 37:53.03. En segona posició, Anna Albalat ha estat la segona classificada amb un total de 38:19.43 i finalment, Sandra Almeida ha obtingut tancar el podi amb un temps final de 40:34.89. Pel que fa a la categoria per equips, els guanyadors han estat Anna’s Team, MumFoodDand i finalment Casamanya en tercera posició. ​

Pel que fa a la categoria de raquetes, Marina Vishnyakova ha guanyat la cursa de 3,4 quilòmetres i 179 metres de desnivell positiu amb un temps de 26:47.01.65 L’ha seguit Maria del Pino de la Fuente amb un temps final de 28:48.36 i finalment, Yolanda Sanz que ha obtingut un temps de 28:50.23. Malgrat la meteorologia, la jornada del Dia que celebra el Dia de la Dona no ha finalitzat amb la cursa sinó que s’ha seguit amb uns estiraments a la zona de la Caubella i s’ha continuat la jornada amb un dinar al restaurant de l’estació. La gran satisfacció com sempre ha estat sense dubtes poder tornar a organitzar la cursa després d’un any de parada i obtenir recaptar més recursos per a Autea.

Aquesta cursa és possible gràcies a l’organització conjunta amb l’organització, PIDASA i Vallnord-Pal Arinsal, però també gràcies al suport d’empreses que col·laboren i participen per dur-la a terme.