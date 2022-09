La ciberseguretat, la temàtica de la Jornada d’Empresa d’Andorra Telecom

Torna la Jornada d’Empresa d’Andorra Telecom, després d’una interrupció de dos anys per la pandèmia, i que amb el títol Ciberseguretat, nous reptes i estratègies. Saps com defensar la teva empresa? vol abordar un dels reptes tecnològics encara pendents per a moltes empreses del país.

La Jornada compta amb especialistes de l’àmbit de la ciberseguretat del país, que exposaran els darrers reptes i estratègies en ciberseguretat, amb l’objectiu d’oferir als assistents una informació clara i pràctica de les amenaces que avui pateixen les empreses arreu del món i quines són les eines que estan al seu abast per a gaudir de la millor protecció possible.

Amb aquesta temàtica com a fil conductor la Jornada s’ha distribuït en tres grans blocs. El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, l’obrirà a les 9:30h. Seguidament intervindrà el Responsable de l’Agència Nacional de Ciberseguretat, Jordi Ubach, que explicarà quins són els sectors sota amenaça a nivell global, i el present i futur de l’Agència Nacional.

El darrer ponent serà el consultor en ciberseguretat, David Julian, que exposarà de quina manera les empreses poden fer detecció proactiva d’amenaces en entorns corporatius, compartint experiències viscudes des de la primera línia de defensa.

Tancarà la Jornada una taula rodona que comptarà amb la presència dels mateixos Ubach i Julian i de la cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, Resma Punjabi, Àlex Estellés, Agent adscrit al grup de delictes tecnològics de la Policia andorrana i Jordi Celades, Joan Giró i Gerard Marsal, consultors en ciberseguretat en les empreses Diquital, Semic i Andorsoft, respectivament.

La Jornada, que se celebrarà el dimecres 5 d’octubre, a partir de les 9:30 hores a l’Art Hotel d’Andorra la Vella, és gratuïta. L’aforament limitat exigeix la inscripció, tràmit que es pot formalitzar al web andorratelecom.com.