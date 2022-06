La CIA vol reclutar agents en la Darknet

A través del seu compte en Facebook, l’agència d’intel·ligència nord-americana (la famosa CIA), ha donat instruccions perquè tots aquells russos contraris al règim de Vladímir Putin i descontents amb la invasió que les forces armades del seu país han iniciat a Ucraïna, es posin en contacte amb ells utilitzant la Darknet, la part més difícil d’accedir d’Internet.

L’eina que la CIA recomana usar és el browser Tor, el qual no només encripta la informació, sinó que l’encamina a través de la xarxa homònima, dividint-la en porcions que van per camins diferents, amb la qual cosa aconsegueix actuar a manera de VPN, camuflant el destí, és a dir, l’usuari. A més, podem executar-lo des d’un mitjà extraïble, i després del seu ús elimina totes les dades.

La mateixa CIA disposa d’un lloc web en la Darknet, una part de la xarxa Internet que no es troba accessible a través dels motors de cerca convencionals i, per tant, és inaccessible a simple vista. Ofereix les mateixes funcionalitats que el seu lloc web estàndard, però és accessible de forma més anònima i segura.

El mètode d’utilitzar Tor no és del tot segur, ja que el trànsit que genera pot detectar-se i arribar a traçar-se, però sempre és més complicat, especialment quan hi ha molts usuaris utilitzant-lo. L’avantatge és que és bastant fàcil de descarregar i configurar, fins i tot per part de persones que manquen de coneixements tècnics.

Les instruccions que proporciona la CIA es cerquen en rus i, segons expliquen des d’AP News, des de l’agència estatunidenca esperen que els familiars de dissidents russos que viuen fora del país, puguin fer-les arribar als qui encara viuen allí.

Fonts de la mateixa agència citades per AP News afirmen que saben de casos de ciutadans russos preocupats i que estan “intentant desesperadament contactar amb nosaltres”, encara que no han facilitat xifres sobre aquest tema.

