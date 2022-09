La Cia. “Pels més menuts” porta l’espectacle Soul & Funk per a viure la música en família, a Sant Julià

El Govern d’Andorra i la Fundació ONCA, continuen amb el projecte educatiu, que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. El tercer espectacle familiar serà el dissabte 24 de setembre amb Pels més menuts i l’espectacle Soul & Funk, a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, a Sant Julià de Lòria.

La companyia durà a terme tres passis a les 10.30 h, a les 11.30 i a les 12.30 h. L’espectacle està recomanat a nadons i infants de 0 a 5 anys i té una durada de 45 minuts. Les entrades ja són a la venda a través del web www.onca.ad , per un preu de 10 euros per unitat familiar d’un màxim de 4 persones.

Segons Adrià Bauzó, director musical, “escoltarem un repertori de peces musicals que ens portaran a descobrir el bategar del cor de la música negra a partir d’aquelles cançons que surten de l’ànima (el soul), i l’electricitat i el ritme de la música funky. Viurem un repertori adaptat a les necessitats i, sobretot, a l’exigència dels més menuts. La música negra sempre ha estat molt lligada al moviment, la improvisació, la passió i al sentiment.

Tots aquests ingredients es trobaran ben combinats amb una cuidada i elegant posada en escena, amb uns músics transmetent als més menuts la màgia dels seus instruments. El repertori serà un viatge per la història de la música negra: cançons espirituals, gòspel, Dixieland, swing, blues, jazz, funk, disco… Algunes de les cançons són: Amazing grace, Wade in the water, The enterteiner, Sumertime, Saint Louis Blues, All of me, Scrapple from the apple, I feel good, Dance to the music, entre d’altres.

La companyia Pels més menuts es va crear per a fer arribar la música als més petits de la casa. Els concerts estan adaptats a les necessitats dels nadons, per tal que tinguin l’oportunitat de poder gaudir d’un concert de màxima exigència musical al costat de les seves famílies.

La proximitat que es crea entre els músics i les famílies fa que sigui una experiència única, on es respira la sensació de ser un sol cor bategant, una única orquestra simfònica. Aquesta companyia va participar al projecte familiar de la Fundació ONCA l’any 2019 amb l’espectacle HITS, aconseguint un gran èxit de públic.

CONCERT FAMILIAR

Dissabte 24 de setembre de 2022, a les 10.30 h, 11.30 h i 12.30 h

Venda d’entrades a partir 12/09/22 a www.onca.ad

«Soul & Funk» Pels més menuts

Faló Garcia i Pellejà: direcció artística, guitarra, i veu

Adrià Bauzó: direcció musical, arranjaments, saxo baríton

Karol Green: veu i moviment

Xavi Molina: clarinet i saxo tenor

Pau Sánchez: acordió, flauta, i saxo alt

Andreu Vilar: vibràfon i percussió

Concert familiar adreçat a nadons i infants de 0 a 5 anys

Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià