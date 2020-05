La Cia És Grata i L’Animal Escola de Teatre presenten ‘Zoom-bats’

La Cia És Grata i L’Animal Escola de Teatre informen que des del dilluns 11 de maig, es podran veure els 5 capítols de la minisèrie ‘Zoom-bats’ que han creat en ple confinament.

El text ha estat escrit per Juanma Casero i és una paròdia dels diferents comportaments i situacions que tots estem vivint en aquests dies de confinament.

Els 5 capítols s’emetran diàriament, del dilluns 11 de maig i fins al divendres dia 15, i es podran veure pel Canal de Lòria i pel 168 de la fibra òptica d’Andorra Telecom. I posteriorment a la data d’emissió a Lòria TV a través de youtube.

El procés de creació de la minisèrie ha estat molt diferent del que habitualment la companyia està habituada i del que seria propi d’un producte com aquest. Donada la situació de confinament s’ha partit d’un treball individual, que ha estat coordinat pel director Juanma Casero, i on cada actor s’enregistrava a ell mateix sense poder interactuar en directe amb els companys d’escena. El treball d’edició i acoblament dels diferents personatges ha estat realitzat per Juanma Casero.