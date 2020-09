La Cerdanya rep 1,5 milions per clausurar el dipòsit controlat de residus de Bellver

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a atorgar una subvenció directa al Consell Comarcal de la Cerdanya per finançar la clausura del dipòsit controlat de Bellver de Cerdanya, per valor d’1,5 milions d’euros. Aquesta és una de les actuacions previstes al Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT).

Entre les seves funcions, el Consell Comarcal de la Cerdanya promou la millora ambiental del seu territori mitjançant la construcció, explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions necessàries per a la gestió de residus municipals.

La subvenció directa és una de les mesures contemplades al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en els casos en què per l’especificitat i les característiques del beneficiari o de l’activitat subvencionada, no és possible, de forma objectivable, promoure la concurrència pública. L’autorització per part del Govern català també s’atorga en compliment a aquesta llei, atès que l’import de la subvenció supera els 300.000 euros.