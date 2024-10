La Cerdanya i l’Alt Urgell aposten per la digitalització dels hotels i restaurants de les dues comarques

Cartell anunciant la jornada sobre eines digitals adreçada a restaurants i hotels (CCAU)

El proper dimarts, 15 d’octubre, de 9:30 h a 13:30 h, el Centre Cívic de Bellver de Cerdanya acollirà hotels i restaurants de la Cerdanya i l’Alt Urgell interessats en millorar la gestió del seu negoci a través de les noves eines digitals que ajuden a facilitar la gestió i el control de les empreses. Aquesta jornada és un punt de trobada entre negocis de la restauració i l’hostaleria i empreses acreditades com a agents digitalitzadors del Kit Digital -una subvenció molt interessant per a la digitalització de les empreses-.

L’objectiu de la jornada és impulsar la innovació tecnològica del sector d’hotels i de restaurants per a accelerar-ne el procés de digitalització i millorar-ne la competitivitat, fet que repercutirà en el creixement del seu negoci. Per aquest motiu s’han convidat vuit proveïdors de solucions digitals, els quals presentaran quines eines poden oferir a les empreses participants per a resoldre problemes recurrents que amb la tecnologia es poden solucionar de forma més fàcil, ràpida i eficient. També es dedicarà un temps perquè les empreses i els proveïdors puguin tenir un cara a cara i debatre aspectes més concrets dels seus negocis.

Per a participar a la trobada cal apuntar-se prèviament a través de l’enllaç https://ja.cat/digitalitzacioserveis fins al divendres, dia 11.

Aquesta iniciativa és possible gràcies al finançament del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i a la col·laboració de l’Ajuntament de Bellver, IDAPA i el programa Acelera Pyme. Com que hi ha nombroses eines digitals enfocades a la millora dels negocis, ja es valora poder organitzar una altra edició de la jornada l’any que ve.