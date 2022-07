La Cerdanya feminitza la senyalització per al ciclisme en carretera en les noves rutes de muntanya

La diputada d’Igualtat de la Diputació de Lleida, Helena Martínez, ha participat aquest dijous en la presentació del projecte de la nova senyalització de 13 ports de muntanya de la Cerdanya per a la pràctica del ciclisme en carretera; un projecte endegat pel Consell Comarcal de la Cerdanya i que compta amb la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Igualtat de la Diputació de Lleida.

Es tracta de la incorporació de 13 rutes noves per a la pràctica d’aquest esport a la Cerdanya, senyalitzades amb la imatge d’una dona ciclista i creades amb la voluntat de donar més visibilitat al gènere femení.

Martínez ha felicitat el Consell Comarcal per aquesta iniciativa i per la bona feina que està fent la comarca amb als recursos provinents de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació de Lleida, impulsant polítiques feministes, en favor de la igualtat i de l’empara de dones i infants en situació de risc o vulnerabilitat, i posant-los al servei de la ciutadania i sobretot, de les dones i col·lectiu LGTBI de la Cerdanya. “Avui, es fa un pas més en aquest sentit, amb la incorporació de la nova senyalització ciclista que es presenta i que pretén visibilitzar les dones en un esport com el ciclisme i, al mateix temps, també reivindica la presència de les dones en la pràctica de l’esport”.

La diputada ha recordat que la promoció de l’esport femení és també un dels pilars que sustenten les polítiques esportives de la Diputació de Lleida; “perquè les dones hi són, hi som. Però sempre hem estat infrarepresentades i, per això, són tan importants gestos com els d’avui, que posen en valor la presència d’aquestes dones i l’afegeixen en l’imaginari col·lectiu”.

Els ports senyalitzats són:

Port de muntanya Aransa – Estació Aransa Bolvir – Estació Guils Fontanera Martinet – Estana Bellver – Talltendre Prullans – Viliella – Lles de Cerdanya Ger – Niula Bellver (trencall N260) – Éller Ger – Meranges Alp – Creueta (per la Molina) Martinet – Lles Alp – Estació d’esquí de La Molina (passant per Masella) Collada de Tosses per Urtx Masella – Coma Oriola

A la presentació també hi ha assistit Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà; Isidre Chia, president del Consell Comarcal de la Cerdanya; Mar Quera, regidora de Puigcerdà i consellera d’esports del Consell Comarcal de la Cerdanya, i Marta Subirà, presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.