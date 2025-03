La cerdana, Laia Sellés, campiona del món U20 d’esquí de muntanya en relleus mixtos

Gonzalo Casares i Laia Sellés, al podi de relleus mixtos U20 dels Mundials d’Esquí de Muntanya (Imatge: ISMF)

Laia Sellés és la nova campiona del món U20 d’esquí de muntanya en l’especialitat de relleus mixtos. La jove esquiadora de la Cerdanya ha estrenat la seva participació als Campionats del Món 2025, a Morgins (Suïssa), tot penjant-se la medalla d’or formant equip amb l’andalús Gonzalo Casares.

Sellés i Casares havien estat disputant-se la primera posició amb el duet de l’equip xinès, format per Langjia Gongsong i Ani Pumu, però els representants asiàtics van ser penalitzats pels jutges i això els va fer caure a la quarta posició final. Això va aplanar el camí als membres de l’equip espanyol de cara a creuar la meta en primer lloc i proclamar-se campions. L’esportista de Lles de Cerdanya es mostrava molt contenta després de signar una cursa “impressionant” en què “el nivell ha estat realment molt alt, cosa que dona més valor a la victòria”. La medalla de plata ha estat per als francesos Célestin Gullon i Camille Maupoix; i el bronze, per als nord-americans Griffin Briley i McCall Birkinshaw.

Pel que fa a la representació catalana, però, la principal notícia d’aquest dilluns és que Oriol Cardona ja ha aconseguit plaça per a Milà-Cortina 2026. Amb la medalla de plata aconseguida als relleus mixtos sèniors, al costat de l’andalusa Ana Alonso, Cardona fa història en esdevenir el primer esquiador de muntanya català que disputarà uns Jocs Olímpics d’Hivern.