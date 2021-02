La Central d’Andorra la Vella organitza un curs de conducció amb neu i gel per als joves

La Central, el departament de Joventut del Comú d’Andorra la Vella, posa en marxa una iniciativa per promoure la conducció segura dels joves en condicions adverses com el gel i la neu. Per això ha organitzat un curs de especialitzat en aquesta matèria el proper 6 de març, dissabte, al circuit Andorra Pas de la Casa.

La iniciativa, que s’ha presentat aquest matí, es fa de manera conjunta amb l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) i, tal com ha exposat el conseller d’Esports i de Joventut, Alain Cabanes, respon a les inquietuds del col·lectiu jove i suposa alhora una activitat que combina oci i formació. En aquest sentit, ha remarcat que com a servei públic, cal facilitar les eines per dotar-los de seguretat al volant i ha recordat que el Comú d’Andorra la Vella és la primera administració que tira endavant un projecte com aquest.

El curs oferirà 2 hores de classes de conducció al circuit Andorra del Pas de la Casa i s’adreça a joves d’entre 16 i 21 anys censats a la parròquia d’Andorra la Vella. Es posen a disposició 24 places, que s’han de reservar prèviament a La Central.

Cabanes també ha agraït la bona predisposició que ha mostrat l’ACA en tot moment per organitzar l’activitat i, en aquest sentit, ha volgut remarcar que el curs està subvencionat per l’ACA i pel departament de Joventut amb la idea de poder oferir un preu popular i posar facilitats a les famílies. Així doncs, el preu per als participants de 16 a 17 anys és de 20 euros i de 35 euros per als joves de 18 a 21 anys (en aquets darrer cas s’inclou també la quota gratuïta de l’Automòbil Club d’Andorra durant un any).

Des de l’ACA, el director del Circuit Andorra del Pas de la Casa, Àlex Bercianos, ha celebrat que es pugui dur a terme una iniciativa d’aquestes característiques, que s’inscriu totalment amb la vocació de l’ACA de formar els conductors del país i fomentar la seguretat viària. En aquest sentit ha remarcat l’escola de conducció que va tirar endavant l’entitat l’any 2011 ha acollit un gran nombre d’usuaris. Durant aquesta formació, ha avançat, es recrearan situacions de risc que es generen a la carretera quan hi ha nevades o gel amb l’objectiu que els joves aprenguin els recursos necessaris per evitar accidents.