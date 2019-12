La CEA proposa un representant dels autònoms al consell d’administració de la CASS per tractar millor els temes relacionats amb aquest sector i aconseguir un equilibri entre seients de treballadors i empresaris. A més, des de l’entitat s’aposta per una taula publicoprivada per consensuar la construcció de grans infraestructures com ara l’aeroport dins de territori andorrà.

El president de la CEA, Gerard Cadena, ha dit en la trobada amb la premsa que una de les prioritats de l’entitat per als pròxims mesos és poder incorporar un representant de l’empresari autònom al consell d’administració de la CASS per oferir un equilibri entre empresaris i treballadors. Argumenta que “moltes vegades els temes dels autònoms queden una mica despenjats i és bo que es pugui treballar amb ells”.

A més, des de la CEA s’aposta per la construcció d’infraestructures com l’aeroport i l’heliport que facilitin la mobilitat d’empresaris estrangers i de retruc, l’arribada de turisme de gamma alta.

Cadena posa en relleu els problemes causats pels talls de carretera dels últims mesos a causa dels despreniments en els dos accessos als país. Proposen una taula publicoprivada per definir aquesta qüestió, “no en funció d’un executiu o d’un altre, sinó una planificació de les infraestructures, no a 4 anys sinó a 20”.

La Confederació Empresarial vol transmetre un missatge optimista en relació a la previsió de la situació econòmica. El president defensa un alentiment d’alguns sectors, però en cap cas parla de recessió. Precisament, per pal·liar aquesta tendència, l’entitat ha creat una comissió específica per afavorir la diversificació del sector.