La CEA reclama que els esforços per garantir les pensions no recaiguin tots sobre les empreses

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) comparteix la necessitat de dur a terme una reforma integral de la CASS que garanteixi la sostenibilitat del sistema de pensions a llarg termini. En aquest sentit, es valora de forma positiva el conjunt de mesures que recull el document de posició aprovat el 8 de març per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). De fet, valoren en positiu que la proposta sigui global, però consideren que tots els esforços recauen sobre les empreses com els augments de la cotització i la creació de plans d’empresa.

De la proposta de la CASS es valora en positiu que es tracta d’una proposta global, no d’una reforma puntual o d’un pegat, tal com sempre ha defensat la patronal. Tanmateix, la patronal constata que la majoria dels esforços recauen sobre les empreses; augments de cotització i creació de plans d’empresa que hauran de sortir del teixit productiu del país. Per això la CEA proposa una gradualitat en la reforma que no sobrecarregui més del compte el teixit productiu.

Des de la patronal, expliquen que amb aquesta proposta les empreses hauran de fer front a un augment de la cotització de 4 punts en els primers 4 anys a comptar des de la reforma. A més, en el cas dels treballadors de menys de 45 anys, aquest augment serà encara superior, arribant a ser de 8 punts. En aquest sentit, la CEA vol fer notar que a Andorra les empreses són el principal contribuent a les finances.

D’altra banda, valoren positivament que es dissenyi un nou sistema de pensions per als menors de 45 anys que serà sostenible. També destaquen que la proposta s’articula sobre els tres pilars que la CEA sempre ha reclamat, com són el d’una pensió pública basat en un sistema de repartiment amb solidaritat, el d’un pla de pensions d’empresa i amb el foment de l’estalvi i dels plans de pensió privats.

Tot i això, la CEA troba a faltar mesures concretes que facin que treballadors per compte propi tinguin un tracte més equitatiu del que han tingut fins ara. També troben a faltar mesures per reequilibrar el fons de reserva de jubilació (1.500 milions d’euros) i els compromisos adquirits pel sistema de pensions (7.500 milions d’euros). En aquest sentit, la CEA proposa algunes mesures de major rigor i d’estalvi.