La CEA reclama la signatura de convenis de doble imposició amb els països d’Iberoamèrica

El President de la CEA, Gerard Cadena ha intervingut aquesta tarda de dilluns en la primera de les dues jornades de treball que es desenvolupen a Lisboa (Portugal), en motiu del V Fòrum Iberoamericà de les mitjanes i petites empreses (MIPIMES).

La jornada d’avui, que ha estat presidida pel Secretari d’Estat d’Economia de Portugal, João Neves, s’ha centrat en debatre i analitzar amb les autoritats públiques de la regió iberoamericana i els representants de les organitzacions empresarials, la realitat de les micro, petites i mitjanes empreses, especialment en dos temes tan rellevants com el comerç intraregional i la transformació digital de les MIPIMES, i en com, les organitzacions empresarials poden sumar en aquest procés.

Precisament, en aquest context, el President de la patronal andorrana, Gerard Cadena, ha destacat la importància de les negociacions amb la Unió Europea, així com els convenis de doble imposició que – en les seves paraules- “d’una banda, serveixen per a reconèixer l’aposta d’Andorra per a l’obertura econòmica, homologació diferenciada i competitivitat; i de l’altra, donen seguretat jurídica a les inversions i als vincles econòmics i comercials que tenim amb empreses d’altres països” i ha qualificat d’anomalia no haver signat encara convenis amb altres països iberoamericans més enllà d’Espanya i Portugal.

Cadena, també ha destacat en la seva intervenció, la recent però intensa activitat de la CEA per a impulsar els processos de digitalització a les empreses del país, i ha afirmat que “la digitalització no és un luxe empresarial, sinó una qüestió de supervivència, i més quan parlem de MIPIMES.”

Cadena, ha volgut remarcar que “la digitalització no és exclusiva de les grans companyies o d’aquelles que treballen a l’àrea tecnològica, sinó que s’ha convertit en un factor indispensable per a totes les empreses que volen continuar vigents en el temps, per la qual cosa és important que els líders de les MIPIMES desenvolupin propostes de transformació a llarg termini, fomentant la creativitat i la flexibilitat als seus equips per a ser més eficients.” De la mateixa manera, s’ha refermat en l’objectiu de la CEA, que és, acompanyar els empresaris per ajudar-los a complir amb aquest paper de lideratge.

Un procés que, Cadena, ha subratllat que té en la regió iberoamericana un dels seus espais de desenvolupament natural, i “que ha de ser sempre un procés de doble direcció: d’Andorra cap a Iberoamèrica i d’Iberoamèrica cap a Andorra.”

La V edició del Fòrum Iberoamericà de les MIPIMES és una iniciativa conjunta del Consell d’Empresaris Iberoamericans (CEIB), CEOE Internacional, la Secretària General Iberoamericana (SEGIB) i del Govern de Portugal i té com a objectiu analitzar els desafiaments derivats de la transformació productiva i la inclusió de les petites i mitjanes empreses en la Quarta Revolució Industrial, el foment del comerç intraregional i la digitalització.

Les sessions continuaran demà dimarts amb noves taules de treball en què també prendrà part la patronal andorrana.